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Киевская адвокат уговаривала клиента дать взятку судьям: юристы объявили подозрение

6 апреля 2023 14:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Задержание юристки-подстрекательницы
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киеве адвокат пыталась склонить своего клиента ко взятке судьям за изменение меры пресечения. Ее поймали на этой сделке, поэтому теперь суд будет выбирать меру пресечения уже этой юристке.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Защитница-злоумышленница

Следствие разоблачило одну из киевских адвокаток, которая была защитницей лица, подозреваемого в особо тяжких преступлениях, в частности, в умышленном убийстве.

Защитница предложила своему находящемуся за решеткой клиенту дать взятки коллегии судей для изменения ему меры пресечения по содержанию под стражей на другую, которая не будет связана с лишением свободы.

Адвокат уговаривала клиента передать судьям 10 тысяч долларов США. А себе требовала от подозреваемого 50 тысяч гривен фактически за посреднические услуги в этой сделке.

Задержание адвоката со взяткой для судей

Задержание с поличным

4 апреля юрист был задержан во время передачи ей 10 тысяч долларов США и 45 тысяч гривен.

Ей уже объявили подозрение ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Решается вопрос об избрании уже ей меры пресечения, возможно, в виде содержания под стражей.

Напомним, 5 апреля следователь судья ВАКС назначил меру пресечения директору адвокатского объединения, подозреваемого в пособничестве в растрате средств государственного предприятия "Антонов" на сумму более 18 миллионов гривен и составление заведомо ложных официальных документов.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

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