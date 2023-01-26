Освітяни у Києві вкрали 1,3 млн на купівлі генераторів для шкіл

Київська чиновниця "нагріла" бюджет столиці на 1,3 млн гривень при купівлі генераторів для шкіл
Правоохоронці викрили незаконну схему викрадення коштів із бюджету Києва на купівлі генераторів для навчальних закладів. На 17-ти генераторах столичний кошторис обікрали на 1,3 млн грн.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
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Розкрадання на генераторах
Слідство встановило, що управління освіти однієї із районних держадміністрацій Києва уклало договір про постачання бензинових генераторів для навчальних закладів. Договір був укладений із підконтрольною фірмою.
У договір, наголосили у Нацполіції, внесли завідомо завищені цифри — вартість 17 генераторів склала за документами 3,7 млн грн.
Товарознавча експертиза показала, що загальна вартість цих приладів була перевищена майже на 35%, тобто на 1,3 млн грн.
Обшуки і статті
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи фігурантів відкритої кримінальної справи.
Була вилучена відповідна документація та чорнові записи, важливі у цій справі.
Після обшуків, отримавши відповідні докази, правоохоронці оголосили очільниці управління освіти РДА підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).
Що світить зловмисниці
Згідно із цими статтями, чиновниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Крім того, її можуть позбавити права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також у підозрюваної можуть конфіскувати усе майно.
Нагадаємо, на одеській митниці один із інспекторів вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну.
Митник брав гроші за безперешкодний ввіз генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.
Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції