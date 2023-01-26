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Київська чиновниця "нагріла" бюджет столиці на 1,3 млн гривень при купівлі генераторів для шкіл

26 січня 2023 17:29
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Освітяни у Києві вкрали 1,3 млн на купівлі генераторів для шкіл
Зловмисниці оголосили підозру відразу по двох статтях Кримінального кодексу
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Правоохоронці викрили незаконну схему викрадення коштів із бюджету Києва на купівлі генераторів для навчальних закладів. На 17-ти генераторах столичний кошторис обікрали на 1,3 млн грн.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Розкрадання на генераторах

Слідство встановило, що управління освіти однієї із районних держадміністрацій Києва уклало договір про постачання бензинових генераторів для навчальних закладів. Договір був укладений із підконтрольною фірмою.

У договір, наголосили у Нацполіції, внесли завідомо завищені цифри — вартість 17 генераторів склала за документами 3,7 млн грн.

Товарознавча експертиза показала, що загальна вартість цих приладів була перевищена майже на 35%, тобто на 1,3 млн грн.

Обшуки і статті

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи фігурантів відкритої кримінальної справи.

Була вилучена відповідна документація та чорнові записи, важливі у цій справі.

Після обшуків, отримавши відповідні докази, правоохоронці оголосили очільниці управління освіти РДА підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Що світить зловмисниці

Згідно із цими статтями, чиновниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Крім того, її можуть позбавити права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також у підозрюваної можуть конфіскувати усе майно.

Нагадаємо, на одеській митниці один із інспекторів вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну.

Митник брав гроші за безперешкодний ввіз генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

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