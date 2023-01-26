Работники сферы образования в Киеве украли 1,3 млн на покупке генераторов для школ

Киевская чиновница "нагрела" бюджет столицы на 1,3 млн гривен при покупке генераторов для школ
Правоохранители разоблачили незаконную схему похищения средств из бюджета Киева на покупке генераторов для учебных заведений. На 17-ти генераторах столичную смету обокрали на 1,3 млн грн.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
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Хищения на генераторах
Следствие установило, что управление образования одной из районных госадминистраций Киева заключило договор о поставках бензиновых генераторов для учебных заведений. Договор был заключен с подконтрольной фирмой.
В договор, отметили в Нацполиции, внесли заведомо завышенные цифры — стоимость 17 генераторов составила по документам 3,7 млн. грн.
Товароведческая экспертиза показала, что общая стоимость этих приборов была превышена почти на 35%, то есть на 1,3 млн. грн.
Обыски и статьи
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов возбужденного уголовного дела.
Была изъята соответствующая документация и черновые записи, важные в этом деле.
После обысков, получив соответствующие доказательства, правоохранители объявили главе управления образования РГА подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).
Что светит злоумышленнице
Согласно этим статьям, чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.
Кроме того, ее могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Также у подозреваемой могут конфисковать все имущество.
Напомним, на одесской таможне один из инспекторов требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину.
Таможенник брал деньги за беспрепятственный ввоз генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% суммы официальных таможенных платежей.
Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции