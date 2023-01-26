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Киевская чиновница "нагрела" бюджет столицы на 1,3 млн гривен при покупке генераторов для школ

26 января 2023 17:29
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Работники сферы образования в Киеве украли 1,3 млн на покупке генераторов для школ
Злоумышленницы объявили подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Правоохранители разоблачили незаконную схему похищения средств из бюджета Киева на покупке генераторов для учебных заведений. На 17-ти генераторах столичную смету обокрали на 1,3 млн грн.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Хищения на генераторах

Следствие установило, что управление образования одной из районных госадминистраций Киева заключило договор о поставках бензиновых генераторов для учебных заведений. Договор был заключен с подконтрольной фирмой.

В договор, отметили в Нацполиции, внесли заведомо завышенные цифры — стоимость 17 генераторов составила по документам 3,7 млн. грн.

Товароведческая экспертиза показала, что общая стоимость этих приборов была превышена почти на 35%, то есть на 1,3 млн. грн.

Обыски и статьи

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов возбужденного уголовного дела.

Была изъята соответствующая документация и черновые записи, важные в этом деле.

После обысков, получив соответствующие доказательства, правоохранители объявили главе управления образования РГА подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Что светит злоумышленнице

Согласно этим статьям, чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Кроме того, ее могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Также у подозреваемой могут конфисковать все имущество.

Напомним, на одесской таможне один из инспекторов требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину.

Таможенник брал деньги за беспрепятственный ввоз генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% суммы официальных таможенных платежей.

Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

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