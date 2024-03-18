Київська область і Вашингтон вперше підписали меморандум про співпрацю — деталі

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко та губернатор штату Вашингтон Джей Інслі. Фото: КОВА

Київська область підписала меморандум про співпрацю з американським штатом Вашингтон. Це перший подібний документ між українським регіоном і штатом США.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у понеділок, 18 березня.

Читайте також:

В яких сферах відбуватиметься співпраця між Київською областю й Вашингтоном

Підписання відбулося під час робочого візиту до США голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка та губернатора Вашингтона Джея Інслі.

За словами Кравченка, обидві сторони націлені на скорочення втрат від дій російських військ, відновлення економіки України та залучення інвестицій.

Співробітництво охоплюватиме сфери економіки та інвестицій, агроінновацій, сталої біоекономіки, чистої енергії, цифрових технологій та відновлення інфраструктури регіону.

Підписання меморандуму про співпрацю. Фото: КОВА

Тема обговорень з американськими діячами

Під час візиту до США глава КОВА обговорював з американськими офіційними особами питання допомоги військовим, безпеці, відновленню Київської області, інвестицій та створення реабілітаційного центру.

Кравченко також висловив подяку американським військовим зі штабу Нацгвардії Вашингтона за допомогу, передавши прапор із підписами від 72 бригади.

Підписання меморандуму про співпрацю. Фото: КОВА

Нагадаємо, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, Україна та США посилюють свою співпрацю у сфері контролю у використанні міжнародної допомоги.

Водночас США незадоволені тим, що Україна не прислухається до порад, а наша держава своєю чергою — що немає обіцяних коштів для продовження оборони.