Киевская область и Вашингтон впервые подписали меморандум о сотрудничестве — детали

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. Фото: КОВА

Киевская область подписала меморандум о сотрудничестве с американским штатом Вашингтон. Это первый документ подобного рода между украинским регионом и штатом США.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в понедельник, 18 марта.

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Подписание состоялось в ходе рабочего визита в США главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко и губернатора Вашингтона Джея Инсли.

Согласно заявлению Кравченко, обе стороны нацелены на сокращение потерь от действий российских войск, восстановление экономики Украины и привлечение инвестиций.

Сотрудничество будет охватывать сферы экономики и инвестиций, агроинноваций, сталой биоэкономики, чистой энергии, цифровых технологий и восстановления инфраструктуры региона.

Подписание меморандума о сотрудничестве. Фото: КОВА

Тема обсуждений с американскими деятелями

В ходе визита в США глава КОВА обсуждал с американскими официальными лицами вопросы помощи военным, безопасности, восстановления Киевской области, инвестиций и создания реабилитационного центра.

Кравченко также выразил благодарность американским военным из штаба Нацгвардии Вашингтона за оказанную помощь, передав флаг с подписями от 72 бригады.

Подписание меморандума о сотрудничестве. Фото: КОВА

Напомним, по слова министра обороны Рустема Умерова, Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи.

В то же время США недовольны тем, что Украина не прислушивается к советам, а наше государство в свою очередь — что нет обещанных средств для продолжения обороны.