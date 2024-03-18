Киевская область и Вашингтон впервые подписали меморандум о сотрудничестве — детали
Киевская область подписала меморандум о сотрудничестве с американским штатом Вашингтон. Это первый документ подобного рода между украинским регионом и штатом США.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в понедельник, 18 марта.
В каких сферах будет проходить сотрудничество между Киевской областью и Вашингтоном
Подписание состоялось в ходе рабочего визита в США главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко и губернатора Вашингтона Джея Инсли.
Согласно заявлению Кравченко, обе стороны нацелены на сокращение потерь от действий российских войск, восстановление экономики Украины и привлечение инвестиций.
Сотрудничество будет охватывать сферы экономики и инвестиций, агроинноваций, сталой биоэкономики, чистой энергии, цифровых технологий и восстановления инфраструктуры региона.
Тема обсуждений с американскими деятелями
В ходе визита в США глава КОВА обсуждал с американскими официальными лицами вопросы помощи военным, безопасности, восстановления Киевской области, инвестиций и создания реабилитационного центра.
Кравченко также выразил благодарность американским военным из штаба Нацгвардии Вашингтона за оказанную помощь, передав флаг с подписями от 72 бригады.
Напомним, по слова министра обороны Рустема Умерова, Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи.
В то же время США недовольны тем, что Украина не прислушивается к советам, а наше государство в свою очередь — что нет обещанных средств для продолжения обороны.
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