Київська ОВА назвала наслідки нічного обстрілу "шахедами"

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: МВС України

Російські війська вкотре атакували Київську область "шахедами" у ніч проти 11 лютого. Сили ППО успішно впоралися з загрозою, запобігши ударам по житлових та важливих інфраструктурних об'єктах. Водночас після падіння уламків ворожого снаряда в області є руйнування.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у неділю, 11 лютого.

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Внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств сталася пожежа, яка призвела до пошкодження різних будівель, включаючи склади, СТО, ангар та адміністративну будівлю, а також легковий автомобіль та навантажувач.

Пожежу було швидко ліквідовано, жертв та поранених серед цивільного населення немає. Оперативні групи продовжують оцінювати наслідки атаки.

"Ще раз звертаюся до кожного — не робіть фото та відео роботи наших захисників за цілями, місцями падіння та уламками збитих цілей. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Бережіть себе та своїх близьких", — написав у своєму Facebook Руслан Кравченко.

Повідомлення Руслана Кравченко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській міській військовій адміністрації назвали кількість збитих дронів цієї ночі.

Також серія вибухів пролунала у Дніпрі пізно ввечері, 10 лютого. А перед цим Повітряні сили України повідомили про атаку ударних дронів.

Вибухи лунали в Одесі 11 лютого під час багатогодинної повітряної тривоги на Одещині. Незабаром гучні вибухи пролунали і в Миколаєві.

Крім того, Росія почала застосовувати на лінії фронту "розумні безпілотники", ключовою перевагою яких є наявність технології машинного зору.