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Київська ОВА назвала наслідки нічного обстрілу "шахедами"

11 лютого 2024 10:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Київська ОВА назвала наслідки нічного обстрілу "шахедами"
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: МВС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська вкотре атакували Київську область "шахедами" у ніч проти 11 лютого. Сили ППО успішно впоралися з загрозою, запобігши ударам по житлових та важливих інфраструктурних об'єктах. Водночас після падіння уламків ворожого снаряда в області є руйнування.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у неділю, 11 лютого.

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Внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств сталася пожежа, яка призвела до пошкодження різних будівель, включаючи склади, СТО, ангар та адміністративну будівлю, а також легковий автомобіль та навантажувач.

Пожежу було швидко ліквідовано, жертв та поранених серед цивільного населення немає. Оперативні групи продовжують оцінювати наслідки атаки.

"Ще раз звертаюся до кожногоне робіть фото та відео роботи наших захисників за цілями, місцями падіння та уламками збитих цілей. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Бережіть себе та своїх близьких", — написав у своєму Facebook Руслан Кравченко.

Обстріли
Повідомлення Руслана Кравченко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській міській військовій адміністрації назвали кількість збитих дронів цієї ночі.

Також серія вибухів пролунала у Дніпрі пізно ввечері, 10 лютого. А перед цим Повітряні сили України повідомили про атаку ударних дронів.

Вибухи лунали в Одесі 11 лютого під час багатогодинної повітряної тривоги на Одещині. Незабаром гучні вибухи пролунали і в Миколаєві.

Крім того, Росія почала застосовувати на лінії фронту "розумні безпілотники", ключовою перевагою яких є наявність технології машинного зору.

Київ
пожежа
Київська область
обстріли
ППО
війна в Україні
Росія
атака

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