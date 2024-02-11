Киевская ОВА назвала последствия ночного обстрела "шахедами"

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: МВД Украины

Российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область "шахедами" в ночь на 11 февраля. Силы ПВО успешно справились с угрозой, предотвратив удары по жилым и важным инфраструктурным объектам. В то же время, после падения обломков вражеского снаряда в области есть разрушения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в воскресенье, 11 февраля.

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В результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий произошел пожар, который привел к повреждению различных зданий, включая склады, СТО, ангар и административное здание, а также легковой автомобиль и погрузчик.

Пожар был быстро ликвидирован, жертв и раненых среди гражданского населения нет. Оперативные группы продолжают оценивать последствия атаки.

"Еще раз обращаюсь к каждому — не делайте фото и видео работы наших защитников по целям, местам падения и обломкам сбитых целей. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Берегите себя и своих близких", — написал в своем Facebook Руслан Кравченко.

Сообщение Руслана Кравченко. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской городской военной администрации назвали количество сбитых дронов этой ночью.

Также серия взрывов раздалась в Днепре поздно вечером, 10 февраля. А перед этим Воздушные силы Украины сообщили об атаке ударных дронов.

Взрывы звучали в Одессе 11 февраля во время многочасовой воздушной тревоги в Одесской области. Вскоре громкие взрывы раздались и в Николаеве.

Кроме того, Россия стала применять на линии фронта "умные беспилотники", ключевым преимуществом которых является наличие технологии машинного зрения.