Киевская ОВА назвала последствия ночного обстрела "шахедами"
Российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область "шахедами" в ночь на 11 февраля. Силы ПВО успешно справились с угрозой, предотвратив удары по жилым и важным инфраструктурным объектам. В то же время, после падения обломков вражеского снаряда в области есть разрушения.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в воскресенье, 11 февраля.
Разрушения в Киевской области после атаки ударных дронов
В результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий произошел пожар, который привел к повреждению различных зданий, включая склады, СТО, ангар и административное здание, а также легковой автомобиль и погрузчик.
Пожар был быстро ликвидирован, жертв и раненых среди гражданского населения нет. Оперативные группы продолжают оценивать последствия атаки.
"Еще раз обращаюсь к каждому — не делайте фото и видео работы наших защитников по целям, местам падения и обломкам сбитых целей. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Берегите себя и своих близких", — написал в своем Facebook Руслан Кравченко.
Напомним, в Киевской городской военной администрации назвали количество сбитых дронов этой ночью.
Также серия взрывов раздалась в Днепре поздно вечером, 10 февраля. А перед этим Воздушные силы Украины сообщили об атаке ударных дронов.
Взрывы звучали в Одессе 11 февраля во время многочасовой воздушной тревоги в Одесской области. Вскоре громкие взрывы раздались и в Николаеве.
Кроме того, Россия стала применять на линии фронта "умные беспилотники", ключевым преимуществом которых является наличие технологии машинного зрения.
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