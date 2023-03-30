Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю: деталі

Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум

Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю. Співпраця сприятиме підвищенню конкурентоспроможності й формуванню позитивного іміджу Київщини на внутрішньому і міжнародному ринку.

Про це інформує Київська ОВА.

Підписали меморандум

Повідомляється, що уповноважені представники Ощадбанку, Приватбанку, Укргазбанку та Державного експортно-імпортного банку України засвідчили своїм підписом готовність надавати фінансову підтримку підприємствам через створення доступних умов кредитування.





"Через повномасштабне вторгнення рф значна кількість підприємств регіону зазнала величезних втрат. Наша задача — максимально допомогти бізнесу відновитися та продовжити розвиватися. Сьогоднішнє закріплення на папері співпраці з усіма державними банками України підтверджує нашу спільну відкритість і налаштованість на відбудову економіки. Впевнений, що партнерство бізнесу і влади — неодмінна передумова нашої Перемоги", — зазначив Дмитро Назаренко.

Нагадаємо, що банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Таке рішення їм довелось прийняти після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку.