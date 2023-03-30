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Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю: деталі

30 березня 2023 16:14
- Анна-Каріна Білоткач
Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум
- Анна-Каріна Білоткач

Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю. Співпраця сприятиме підвищенню конкурентоспроможності й формуванню позитивного іміджу Київщини на внутрішньому і міжнародному ринку.

Про це інформує Київська ОВА.

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Підписали меморандум

Повідомляється, що уповноважені представники Ощадбанку, Приватбанку, Укргазбанку та Державного експортно-імпортного банку України засвідчили своїм підписом готовність надавати фінансову підтримку підприємствам через створення доступних умов кредитування.

підпис Меморандуму

"Через повномасштабне вторгнення рф значна кількість підприємств регіону зазнала величезних втрат. Наша задача максимально допомогти бізнесу відновитися та продовжити розвиватися. Сьогоднішнє закріплення на папері співпраці з усіма державними банками України підтверджує нашу спільну відкритість і налаштованість на відбудову економіки. Впевнений, що партнерство бізнесу і влади неодмінна передумова нашої Перемоги", — зазначив Дмитро Назаренко.

Нагадаємо, що банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Таке рішення їм довелось прийняти після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

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