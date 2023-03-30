Киевская ОВА и государственные банки подписали Меморандум о сотрудничестве: подробности

Киевская ОВА и государственные банки подписали Меморандум

Киевская ОВА и государственные банки подписали Меморандум о сотрудничестве. Сотрудничество будет способствовать повышению конкурентоспособности и формированию позитивного имиджа Киевщины на внутреннем и международном рынке.

Об этом информирует Киевская ОВА.

Подписали меморандум

Сообщается, что уполномоченные представители Ощадбанка, Приватбанка, Укргазбанка и Государственного экспортно-импортного банка Украины подтвердили своей подписью готовность оказывать финансовую поддержку предприятиям через создание доступных условий кредитования.





"Из-за полномасштабного вторжения России значительное количество предприятий региона понесло огромные потери. Наша задача - максимально помочь бизнесу восстановиться и продолжить развиваться. Сегодняшнее закрепление на бумаге сотрудничества со всеми государственными банками Украины подтверждает нашу общую открытость и настроенность на восстановление экономики. Уверен, что партнерство бизнеса власти – непременная предпосылка нашей Победы", — отметил Дмитрий Назаренко.

Напомним, что банковская группа Raiffeisen Bank International заявила, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса. Такое решение пришлось им принять после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка.