Киевская ОВА и государственные банки подписали Меморандум о сотрудничестве: подробности
Киевская ОВА и государственные банки подписали Меморандум о сотрудничестве. Сотрудничество будет способствовать повышению конкурентоспособности и формированию позитивного имиджа Киевщины на внутреннем и международном рынке.
Об этом информирует Киевская ОВА.
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Подписали меморандум
Сообщается, что уполномоченные представители Ощадбанка, Приватбанка, Укргазбанка и Государственного экспортно-импортного банка Украины подтвердили своей подписью готовность оказывать финансовую поддержку предприятиям через создание доступных условий кредитования.
"Из-за полномасштабного вторжения России значительное количество предприятий региона понесло огромные потери. Наша задача - максимально помочь бизнесу восстановиться и продолжить развиваться. Сегодняшнее закрепление на бумаге сотрудничества со всеми государственными банками Украины подтверждает нашу общую открытость и настроенность на восстановление экономики. Уверен, что партнерство бизнеса власти – непременная предпосылка нашей Победы", — отметил Дмитрий Назаренко.
Напомним, что банковская группа Raiffeisen Bank International заявила, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса. Такое решение пришлось им принять после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка.