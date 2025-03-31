Атака дронами на Київ 31 березня — скільки збили БпЛА і які наслідки

Українські військовослужбовці. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 31 березня над Києвом та районами зафіксували масовану атаку ворожих безпілотників. Загалом у повітряному просторі столиці було зафіксовано 49 дронів-камікадзе.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Бійцям ПС ЗСУ вдалося знищити 11 ворожих дронів. Ще 30 безпілотних літальних апаратів залишили повітряний простір міста, а решта були втрачені з радарів.

Також у КМДА зазначали, що протягом доби повітряна тривога в Києві оголошувалася двічі: з 22:29 до 03:10 та з 04:14 до 04:51. У загальному підсумку сигнал тривоги тривав понад п’ять годин – 5 годин 17 хвилин.

Унаслідок цієї атаки, за попередніми даними, обійшлося без жертв та пошкоджень у межах столиці. Водночас боротьба з дронами тривала також у інших областях уздовж траєкторій польоту апаратів.

Нагадаємо, у Повітряних силах підрахували, скільки дронів та ракет вдалося збити українським захисникам впродовж березня.

Також начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, чи дієві F-16 на фронті.

А керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко заявив, що Росія має намір збільшити атаки "Шахедами" по Україні.