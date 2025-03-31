Атака дронами на Киев 31 марта — сколько сбили БпЛА и какие последствия

Украинские военнослужащие. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 31 марта над Киевом и районами зафиксировали массированную атаку вражеских беспилотников. Всего в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 49 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Бойцам ВС ВСУ удалось уничтожить 11 вражеских дронов. Еще 30 беспилотных летательных аппаратов покинули воздушное пространство города, а остальные были потеряны на радарах.

Также в КГГА отмечали, что в течение суток воздушная тревога в Киеве объявлялась дважды: с 22:29 до 03:10 и с 04:14 до 04:51. В целом сигнал тревоги длился более пяти часов - 5 часов 17 минут.

В результате этой атаки, по предварительным данным, обошлось без жертв и повреждений в пределах столицы. В то же время борьба с дронами продолжалась также в других областях вдоль траекторий полета аппаратов.

Напомним, в Воздушных силах подсчитали, сколько дронов и ракет удалось сбить украинским защитникам в течение марта.

Также начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, действенны ли F-16 на фронте.

А руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко заявил, что Россия намерена увеличить атаки "Шахедами" по Украине.