Київська влада нагадала про штрафи за торгівлю первоцвітами
Столична влада звернулася до киян з проханням не купувати першоцвіти. Російська агресія і так завдала українській природі непоправної шкоди, тож до збереження екосистеми України необхідно ставитися особливо відповідально.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
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Заклик до киян
Київська влада звернулася до мешканців столиці та гостей міста із проханням не купувати первоцвіти.
У КМДА пояснили загрозу для навколишнього середовища.
"Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. Зривання декількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління", — наголосила столична влада.
Війна і штрафи
Очільник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний нагадав, що війна, розпочата росією, завдала такої непоправної шкоди українській природі, що зараз особливо важливо ставитися до навколишнього середовища відповідально.
"З кожним роком цих рослин стає все менше, і одного дня підсніжники, проліски, сон-трава та інші рідкісні ранньоквітучі рослини можуть просто зникнути. Давайте будемо свідомими і не допустимо цього", — зазначив Возний.
Також у КМДА нагадали про те, що торгівля першоцвітами карається штрафами від 1700 до 3655 грн.
Нагадаємо, що через аномально теплу зиму на Закарпатті першоцвіти розквітли ще у січня.
Фото: SEEDS