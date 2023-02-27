Киевские власти напомнили о штрафах за торговлю первоцветами

Торговля запрещенными первоцветами "стоит" до 3600 грн штрафа

Столичные власти обратились к киевлянам с просьбой не покупать первоцветы. Российская агрессия и так нанесла украинской природе непоправимый вред, поэтому к сохранению экосистемы Украины необходимо относиться особенно ответственно.

Об этом сообщила прессслужба Киевской городской государственной администрации.

Призыв к киевлянам

Киевские власти обратились к жителям столицы и гостям города с просьбой не покупать первоцветы.

В КГГА объяснили угрозу окружающей среде.

"Сбор первоцветов очень вреден для природы тем, что не дает возможности растениям образовать семена. Срывание нескольких растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы дать новое поколение", — подчеркнула столичная власть.

Война и штрафы

Глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный напомнил, что война, начатая россией, нанесла такой непоправимый ущерб украинской природе, что сейчас особенно важно относиться к окружающей среде ответственно.

"С каждым годом этих растений становится все меньше, и однажды подснежники, подснежники, сон-трава и другие редкие раннецветущие растения могут просто исчезнуть. Давайте будем сознательными и не допустим этого", — отметил Возный.

Также в КГГА напомнили о том, что торговля первоцветами карается штрафами от 1700 до 3655 грн.

Напомним, что из-за аномально теплой зимы в Закарпатье первоцветы расцвели еще в январе.

Фото: SEEDS