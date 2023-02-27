Киевские власти напомнили о штрафах за торговлю первоцветами
Столичные власти обратились к киевлянам с просьбой не покупать первоцветы. Российская агрессия и так нанесла украинской природе непоправимый вред, поэтому к сохранению экосистемы Украины необходимо относиться особенно ответственно.
Об этом сообщила прессслужба Киевской городской государственной администрации.
-
Стефанчук встретился с делегацией главной политсилы Европы: о чем говорили
-
"Нас неизбежно ожидает победа": Зеленский показал фото, как украинцы борются за победу каждый на своем фронте
-
Румыния стягивает военную технику к границе с Молдавией
-
"Осталась только авиация": Кулеба напомнил, как Украина добивалась предоставления западного оружия
-
В двух районах Одессы проблемы с водоснабжением: в чем причина и когда восстановят
-
На Львовщине помещение бывшего дворца культуры выставили на аукцион почти за миллион гривен
-
Победительница "Евровидения-2018" зачитала на украинском рэп вместе с alyona alyona
-
Биткоин теряет в стоимости: какая сейчас ситуация на цифровом рынке
-
В Турции снова произошло землетрясение: детали
-
Корабельная авария у берегов Италии: количество погибших мигрантов возросло до 59
Призыв к киевлянам
Киевские власти обратились к жителям столицы и гостям города с просьбой не покупать первоцветы.
В КГГА объяснили угрозу окружающей среде.
"Сбор первоцветов очень вреден для природы тем, что не дает возможности растениям образовать семена. Срывание нескольких растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы дать новое поколение", — подчеркнула столичная власть.
Война и штрафы
Глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный напомнил, что война, начатая россией, нанесла такой непоправимый ущерб украинской природе, что сейчас особенно важно относиться к окружающей среде ответственно.
"С каждым годом этих растений становится все меньше, и однажды подснежники, подснежники, сон-трава и другие редкие раннецветущие растения могут просто исчезнуть. Давайте будем сознательными и не допустим этого", — отметил Возный.
Также в КГГА напомнили о том, что торговля первоцветами карается штрафами от 1700 до 3655 грн.
Напомним, что из-за аномально теплой зимы в Закарпатье первоцветы расцвели еще в январе.
Фото: SEEDS