Київське метро отримало ще шість вагонів із Польщі

Київський метрополітен. Фото: civitatis

Ще шість варшавських вагонів прибули до Києва в рамках технічної допомоги від польських колег. Столичний метрополітен отримав загалом 18 вагонів.

Про це повідомляє Київська міська рада

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"Наразі фахівці підприємства поетапно здійснюють огляд та перевірку отриманих вагонів, зокрема механічної частини. Попри те, що вагони серії № 81-717 також експлуатуються на лініях київського метрополітену, є низка розбіжностей, які необхідно врахувати при огляді та перевірці всього обладнання", — зазначив начальник підприємства Віктор Брагінський.

Постачання ще 42 польських вагонів планується до кінця поточного року.

Також в установі нагадали, що інвентарний парк вагонів КП "Київський метрополітен" складає 821 вагон різних моделей та років випуску, із яких 656 вагонів радянського виробництва.

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