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Київське метро отримало ще шість вагонів із Польщі

7 липня 2023 15:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Київське метро отримало ще шість вагонів із Польщі
Київський метрополітен. Фото: civitatis
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Ще шість варшавських вагонів прибули до Києва в рамках технічної допомоги від польських колег. Столичний метрополітен отримав загалом 18 вагонів.

Про це повідомляє Київська міська рада   

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"Наразі фахівці підприємства поетапно здійснюють огляд та перевірку отриманих вагонів, зокрема механічної частини. Попри те, що вагони серії № 81-717 також експлуатуються на лініях київського метрополітену, є низка розбіжностей, які необхідно врахувати при огляді та перевірці всього обладнання", — зазначив начальник підприємства Віктор Брагінський.

Постачання ще 42 польських вагонів планується до кінця поточного року.

Також в установі нагадали, що інвентарний парк вагонів КП "Київський метрополітен" складає 821 вагон різних моделей та років випуску, із яких 656 вагонів радянського виробництва.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи допоможе метро захистися від радіації. Прочитати матеріал детально можна за посиланням

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