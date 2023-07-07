Киевское метро получило еще шесть вагонов из Польши
Еще шесть варшавских вагонов прибыли в Киев в рамках технической помощи от польских коллег. Столичный метрополитен получил всего 18 вагонов.
Об этом сообщает Киевский городской совет.
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"Сейчас специалисты предприятия поэтапно осуществляют осмотр и проверку полученных вагонов, в том числе механической части. Несмотря на то, что вагоны серии № 81-717 также эксплуатируются на линиях киевского метрополитена, есть ряд разногласий, которые необходимо учесть при осмотре и проверке всего оборудования", — отметил начальник предприятия Виктор Брагинский.
Снабжение еще 42 польских вагонов планируется до конца текущего года.
Также в учреждении напомнили, что инвентарный парк вагонов КП "Киевский метрополитен" составляет 821 вагон разных моделей и лет выпуска, из которых 656 вагонов советского производства.
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