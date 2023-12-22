Київські пластуни передали "Азову" Вифлеємський вогонь миру

Передача вогню. Фото: Азов

Днями, 18 грудня, пластуни Станиці Київ передали бригаді "Азов" Вифлеємський вогонь миру. Він символізує єдність, тепло і віру в перемогу.

Про це повідомляють на сторінці АЗОВ.

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Бригаді "Азов" передали Вифлеємський вогонь миру

"Щороку перед Різдвом цей вогонь транспортують з місця народження Ісуса Христа до Австрії, країни, що започаткувала традицію. Потім скаути з усього світу діляться ним у своїх осередках", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Вифлиємський вогонь символізує єдність, тепло і віру в перемогу добра над злом.

"Військові отримують його одними з перших. Це вдячність за працю, яку вони щодня роблять для захисту України", — додають у повідомленні.

Пластуни Станиці Київ. Фото: Азов

Пластуни та військові. Фото: Азов

Передача вогню. Фото: Азов

Нагадаємо, екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що вихід України на кордони 1991 року навряд чи змінить ситуацію й дозволить війти зі стану війни. Для того, щоб закінчилася проблема з Росією, потрібно щоб країна перестала існувати в тому вигляді, який вона має зараз, її потрібно знищити з середини.