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Київські пластуни передали "Азову" Вифлеємський вогонь миру

22 грудня 2023 11:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Київські пластуни передали "Азову" Вифлеємський вогонь миру
Передача вогню. Фото: Азов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Днями, 18 грудня, пластуни Станиці Київ передали бригаді "Азов" Вифлеємський вогонь миру. Він символізує єдність, тепло і віру в перемогу. 

Про це повідомляють на сторінці АЗОВ

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"Щороку перед Різдвом цей вогонь транспортують з місця народження Ісуса Христа до Австрії, країни, що започаткувала традицію. Потім скаути з усього світу діляться ним у своїх осередках", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що Вифлиємський вогонь символізує єдність, тепло і віру в перемогу добра над злом. 

"Військові отримують його одними з перших. Це вдячність за працю, яку вони щодня роблять для захисту України", — додають у повідомленні. 

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Пластуни Станиці Київ. Фото: Азов
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Пластуни та військові. Фото: Азов
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Передача вогню. Фото: Азов

Нагадаємо, екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що вихід України на кордони 1991 року навряд чи змінить ситуацію й дозволить війти зі стану війни. Для того, щоб закінчилася проблема з Росією, потрібно щоб країна перестала існувати в тому вигляді, який вона має зараз, її потрібно знищити з середини. 

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