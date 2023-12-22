Киевские пластуны передали "Азову" Вифлеемский огонь мира

Передача огня. Фото: Азов

На днях, 18 декабря, пластуны Станицы Киев передали бригаде "Азов" Вифлеемский огонь мира. Он символизирует единство, тепло и веру в победу.

Об этом сообщают на странице АЗОВ.

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Бригаде "Азов" передали Вифлеемский огонь миру

"Каждый год перед Рождеством этот огонь транспортируют с места рождения Иисуса Христа в Австрию, начавшую традицию страны. Затем скауты со всего мира делятся им в своих ячейках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вифлиемский огонь символизирует единство, тепло и веру в победу добра над злом.

"Военные получают его одними из первых. Это благодарность за труд, который они каждый день делают для защиты Украины", — добавляют в сообщении.

Пластуны Станицы Киев. Фото: Азов

Пластуны и военные. Фото: Азов

Передача огня. Фото: Азов

Напомним, экскомандир "Азова" Максим Жорин заявил, что выход Украины на границы 1991 года вряд ли изменит ситуацию и позволит войти из состояния войны. Для того чтобы закончилась проблема с Россией, нужно, чтобы страна перестала существовать в том виде, который она имеет сейчас, ее нужно уничтожить изнутри.