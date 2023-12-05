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Київський бізнес-центр "Парус" офіційно змінив власника — що відомо

5 грудня 2023 12:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Київський бізнес-центр "Парус" офіційно змінив власника — що відомо
Хмарочос "Парус". Фото: Eugene Chystiakov / Unsplash
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні стало відомо, що один із найвідоміших офісних центрів у Києві "Парус" офіційно змінив власника. Ним стала компанія "Ола Файн", яку контролює бізнесмен Максим Кріппа.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. 

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Новий власник бізнес-центру "Парус"

Як відомо, відомий забудовник Вадим Столар офіційно продав бізнес-центр "Парус" у Києві. Тепер його новим власником стала компанія "Ола Файн", яку контролює бізнесмен Максим Кріппа. 

Згідно з даними в реєстрі, ще 30 листопада компанія "Ола Файн" отримала відповідний дозвіл Антимонопольного комітету, і вже 5 грудня фірму додали до списку засновників "Парус Холдинга".  Як відомо, безпосереднім власником будівлі в "Парусі" є компанія, яка володіє ТОВ "Передові технології плюс". 

Колишнього власника Вадима Столара та його дружину вже виведено з переліку бенефіціарів обох компаній.

Що відомо про "Парус"

Бізнес-центр "Парус" — 33-поверховий офісний бізнес-центр класу "А", розташований на вулиці Мечникова, 2 в Києві. Він мав статус найвищого хмарочоса офісного призначення в Україні до 2010 року, до появи БЦ "Гулівер" та ЖК "Кловський. Станом на зараз займає третю сходинку у списку найвищих будівель та споруд країни. 

Його будівництво розпочалося 2004 року, а офіційне відкриття відбулося 4 квітня 2007 року. До вересня 2016 року хмарочос належав у рівних частках Дмитру Фірташу та Вагіфу Алієву. Потім Фірташ продав свою частину Алієву.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Києві подорожчала оренда житла майже на 50%. За цими даними, середня вартість оренди квартир підвищилась з 11 до 17 тис. гривень

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