Киевский бизнес-центр "Парус" официально сменил владельца — что известно

Небоскреб "Парус". Фото: Eugene Chystiakov / Unsplash

Сегодня стало известно, что один из самых известных офисных центров в Киеве "Парус" официально сменил владельца. Им стала компания "Ола Файн", которую контролирует бизнесмен Максим Криппа.

Об этом говорится в Едином государственном реестре юридических лиц.

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Новый владелец бизнес-центра "Парус"

Известный застройщик Вадим Столар официально продал бизнес-центр "Парус" в Киеве. Теперь его новым владельцем стала компания "Ола Файн", которую контролирует бизнесмен Максим Криппа.

Согласно данным в реестре, еще 30 ноября компания "Ола Файн" получила соответствующее разрешение Антимонопольного комитета, и уже 5 декабря фирму добавили в список учредителей "Парус Холдинга". Как известно, непосредственным владельцем здания в "Парусе" является компания, владеющая ООО "Передовые технологии плюс".

Бывший владелец Вадим Столар и его жена уже выведены из перечня бенефициаров обеих компаний.

Что известно о "Парусе"

Бизнес-центр "Парус" — 33-этажный офисный бизнес-центр класса "А", расположенный на улице Мечникова, 2 в Киеве. Он имел статус самого высокого небоскреба офисного назначения в Украине до 2010 года, до появления БЦ "Гулливер" и ЖК "Кловский. По состоянию на сегодня занимает третье место в списке самых высоких зданий и сооружений страны.

Его строительство началось в 2004 году, а официальное открытие состоялось 4 апреля 2007 года. До сентября 2016 года небоскреб принадлежал в равных долях Дмитрию Фирташу и Вагифу Алиеву. Затем Фирташ продал свою часть Алиеву.

Напомним, что недавно мы писали, что в Киеве подорожала аренда жилья почти на 50%. По этим данным, средняя стоимость аренды квартир повысилась с 11 до 17 тыс. гривен.