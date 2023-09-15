Київський госпіталь планує провести ремонт майже за 535 млн грн

Ремонт у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни оголосив тендер майже за 535 млн гривень. Планується відремонтувати фасад, дах та замінити вікна.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

Читайте також:

Скандальний ремонт у Київському госпіталі

Так, тендер на капітальний ремонт клінічний госпіталь оголосив 24 серпня 2023 року. Терміни постачання товарів, виконання робіт чи послуг — 31 грудня 2024 року.

Місяць тому цей госпіталь замовляв ремонт двох поверхів за 144 млн гривень, що менше за новий тендер на пів мільярда гривень. Усього з грудня 2022 року Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни уклав контракти на 350 млн гривень.

Тендер на ремонт у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно з'явилися два тендери на створення сімейно-психологічних серіалів. Їх проводить ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", яке "потребує" 32 млн гривень з державного бюджету на ці проєкти.

Також ми писали, що Міністерство економіки України поновило правила проведення державних закупівель під час воєнного стану. Тепер при закупівлях на суму понад 50 тисяч гривень замовники зобов'язані не лише надати звіт про контракт, укладений поза електронною системою закупівель, а й обґрунтування причин такого рішення, затверджене керівництвом.

Додамо, що з 28 серпня по 2 вересня в системі Prozorro оприлюднено 55 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 17,89 млрд грн. Зокрема, проведено тендери на ремонти доріг на 2,96 млрд грн, або 17% від усіх закупівель.