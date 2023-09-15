Киевский госпиталь планирует провести ремонт почти за 535 млн грн

Ремонт в Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны объявил тендер почти за 535 млн гривен. Планируется отремонтировать фасад, крышу и заменить окна.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

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Так тендер на капитальный ремонт клинический госпиталь объявил 24 августа 2023 года. Сроки поставки товаров, выполнения работ или услуг — 31 декабря 2024 года.

Месяц назад этот госпиталь заказывал ремонт двух этажей за 144 млн гривен, что меньше нового тендера на полумиллиарда гривен. Всего с декабря 2022 года Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны заключил контракты на 350 млн гривен.

Тендер на ремонт в Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны. Фото: скриншот

Напомним, что недавно появилось два тендера на создание семейно-психологических сериалов. Их проводит ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которое "нуждается" в 32 млн гривен из государственного бюджета на эти проекты.

Также мы писали, что Министерство экономики Украины восстановило правила проведения государственных закупок во время военного положения. Теперь при закупках на сумму более 50 тысяч гривен заказчики обязаны не только предоставить отчет о контракте, заключенном вне электронной системы закупок, но и обоснование причин такого решения, утвержденное руководством.

Добавим, что с 28 августа по 2 сентября в системе Prozorro обнародовано 55 тысяч сообщений о закупках на общую сумму 17,89 млрд грн. В частности, проведены тендеры на ремонт дорог на 2,96 млрд грн, или 17% от всех закупок.