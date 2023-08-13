Київський суд продовжив строк дії обов'язків митрополита Павла
Солом'янський районний суд Києва продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла. Йдеться про щонайменше два місяці.
Про це розповіла речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова в коментарі "РБК-Україна".
Обов'язки митрополита Павла
Суд зобов'язав митрополита УПЦ МП Павла продовжувати носити електронний браслет та не залишати село Вороньків у Київській області без дозволу слідчого. Він також повинен за першою вимогою прибути до слідчого, прокурора чи в суд, а також не спілкуватися з потерпілими чи свідками.
Нагадаємо, скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло на початку повномасштабного вторгнення був впевнений у перемозі Росії і заявляв монахам, що війна закінчиться "за три-чотири дні". Також він закликав монахів не тікати з Лаври.
Також ми писали, що Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь).
Додамо, 7 серпня за митрополита УПЦ МП Павла внесли заставу. Його звільнили з-під варти.