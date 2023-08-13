Київський суд продовжив строк дії обов'язків митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП Павло. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

Солом'янський районний суд Києва продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла. Йдеться про щонайменше два місяці.

Про це розповіла речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова в коментарі "РБК-Україна".

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Обов'язки митрополита Павла

Суд зобов'язав митрополита УПЦ МП Павла продовжувати носити електронний браслет та не залишати село Вороньків у Київській області без дозволу слідчого. Він також повинен за першою вимогою прибути до слідчого, прокурора чи в суд, а також не спілкуватися з потерпілими чи свідками.

Нагадаємо, скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло на початку повномасштабного вторгнення був впевнений у перемозі Росії і заявляв монахам, що війна закінчиться "за три-чотири дні". Також він закликав монахів не тікати з Лаври.

Також ми писали, що Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь).

Додамо, 7 серпня за митрополита УПЦ МП Павла внесли заставу. Його звільнили з-під варти.