Киевский суд продлил срок действия обязанностей митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП Павел. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

Соломенский районный суд Киева продлил срок действия обязанностей митрополита УПЦ МП Павла. Речь идет о как минимум двух месяцах.

Об этом рассказала спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева в комментарии "РБК-Украина".

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Обязанности митрополита Павла

Суд обязал митрополита УПЦ МП Павла продолжать носить электронный браслет и не покидать село Вороньков в Киевской области без разрешения следователя. Он также должен по первому требованию прибыть к следователю, прокурору или в суд, а также не общаться с потерпевшими или свидетелями.

Напомним, скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел в начале полномасштабного вторжения был уверен в победе России и заявлял монахам, что война закончится "за три-четыре дня". Также он призвал монахов не сбегать из Лавры.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь).

Добавим, 7 августа, за митрополита УПЦ МП Павла внесли залог. Его освободили из-под стражи.