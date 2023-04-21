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Київський суд розглянув апеляцію домашнього арешту митрополита УПЦ МП Павла

21 квітня 2023 15:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Київський суд розглянув апеляцію домашнього арешту митрополита УПЦ МП Павла
Павло Лебідь в суді 21 квітня, 2023 року. Фото: Ліля Гончарук/Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 21 квітня, суд розглянув апеляцію експомісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебедя). Раніше його відправили під цілодобовий арешт. 

Про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що митрополит й надалі перебуватиме під домашнім арештом до 30 травня.

Адвокати заявляють, що носіння електронного браслета шкодить здоров’ю і подали ряд документів які це підтверджують.

"Адреса, де відбуває домашній арешт мій підзахисний, не є дійсною, оскільки він там не мешкав. Живе 29 років на території Лаври і виконує свій пост. Домашній арешт поза межами Лаври, призведе до того, що він не може виконувати свої обов‘язки як намісника. Також, підозра не обґрунтована", — заявляє сторона захисту.

Прокурори наполягають не змінювати рішення та продовжувати домашній арешт

"Ухвала не підлягає оскарженню. Підозра обґрунтована. А даний браслет чимось заважає, чи шкодить здоров’ю, до прокурорів не надходили матеріали, які б підтверджували цей факт", — заявила сторона обвинувачення.

На питання судді, чи звертався до лікарів під час домашнього арешту, Петро Лебідь відповів, що через проблеми зі зв'язком не зміг цього зробити.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ вручила підозру наміснику Лаври та митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України.

Того ж дня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому намісникові Києво-Печерської лаври, митрополитові УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт на 60 днів. Крім того митрополита зобов'язали носити електронний браслет.

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