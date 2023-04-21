Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевский суд рассмотрел апелляцию домашнего ареста митрополита УПЦ МП Павла arrow

Киевский суд рассмотрел апелляцию домашнего ареста митрополита УПЦ МП Павла

21 апреля 2023 15:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Киевский суд рассмотрел апелляцию домашнего ареста митрополита УПЦ МП Павла
Павел Лебедь в суде 21 апреля 2023 года. Фото: Лиля Гончарук/Общественное
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 21 апреля, суд рассмотрел апелляцию экс поместителя Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Раньше его отправили под круглосуточный арест.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Что решил суд

Отмечается, что митрополит и дальше будет находиться под домашним арестом до 30 мая.

Адвокаты заявляют, что ношение электронного браслета вредит здоровью и подали ряд подтверждающих это документов.

"Адрес, где отбывает домашний арест мой подзащитный, не действителен, поскольку он там не жил. Живет 29 лет на территории Лавры и исполняет свой пост. Домашний арест вне Лавры, приведет к тому, что он не может выполнять свои обязанности как наместника. Также подозрение не обосновано", — заявляет сторона защиты.

Прокуроры настаивают на том, чтобы не менять решения и продолжать домашний арест.

"Постановление не подлежит обжалованию. Подозрение обосновано. А данный браслет чем-то мешает, вредит ли здоровью, прокурорам не поступали материалы, подтверждающие этот факт", — заявила сторона обвинения.

На вопрос судьи, обращался ли к врачам во время домашнего ареста, Петр Лебедь ответил, что из-за проблем со связью не смог этого сделать.

Напомним, 1 апреля СБУ вручила подозрение наместнику Лавры и митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал из меры пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на 60 дней. Кроме того, митрополита обязали носить электронный браслет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас