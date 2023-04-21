Киевский суд рассмотрел апелляцию домашнего ареста митрополита УПЦ МП Павла

Павел Лебедь в суде 21 апреля 2023 года. Фото: Лиля Гончарук/Общественное

В пятницу, 21 апреля, суд рассмотрел апелляцию экс поместителя Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Раньше его отправили под круглосуточный арест.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Что решил суд

Отмечается, что митрополит и дальше будет находиться под домашним арестом до 30 мая.

Адвокаты заявляют, что ношение электронного браслета вредит здоровью и подали ряд подтверждающих это документов.

"Адрес, где отбывает домашний арест мой подзащитный, не действителен, поскольку он там не жил. Живет 29 лет на территории Лавры и исполняет свой пост. Домашний арест вне Лавры, приведет к тому, что он не может выполнять свои обязанности как наместника. Также подозрение не обосновано", — заявляет сторона защиты.

Прокуроры настаивают на том, чтобы не менять решения и продолжать домашний арест.

"Постановление не подлежит обжалованию. Подозрение обосновано. А данный браслет чем-то мешает, вредит ли здоровью, прокурорам не поступали материалы, подтверждающие этот факт", — заявила сторона обвинения.

На вопрос судьи, обращался ли к врачам во время домашнего ареста, Петр Лебедь ответил, что из-за проблем со связью не смог этого сделать.

Напомним, 1 апреля СБУ вручила подозрение наместнику Лавры и митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал из меры пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на 60 дней. Кроме того, митрополита обязали носить электронный браслет.