Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Київський суд стягнув з АТБ понад 500 тисяч гривень — яка причина arrow

Київський суд стягнув з АТБ понад 500 тисяч гривень — яка причина

14 жовтня 2024 08:31
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд зобов'язав АТБ у Києві сплатити понад 500 тисяч гривень — деталі справи
АТБ у Києві. Фото: Google Maps
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Господарський суд Києва зобов'язав ТОВ "АТБ-Торгстрой" виплатити понад 500 тисяч гривень оренди Київській міській державній адміністрації. Компанія використовувала ділянку з 2022 року без належної правової підстави

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Читайте також:

Деталі справи

У вироку Господарського суду Києва зазначається,  що ТОВ "АТБ-Торгстрой" у січні 2024 року звернувся до Київської міської ради з проханням передати в оренду земельну ділянку площею 0,085 Га по вул. Ушинського, 27, у Солом`янському районі столиці.

Департамент земельних ресурсів КМДА у свою чергу підготував проєкт рішення про передачу земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

В інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно йшлося, що у 2015 році "АТБ-Торгстрой" записав на себе магазин продовольчих та непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою площею 582,1 квадратних метрів на цій землі.

Як з'ясувалося, компанія використовувала цю ділянку з 2022 року без належної правової підстави та без сплати оренди.

"Набувши  у 2015 році у власність нерухоме майно, право власності або користування на земельну ділянку, на якій воно розташоване не оформило, договір оренди вказаної земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстрований", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справи, суд прийняв рішення стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АТБ-Торгстрой" на користь Київської міської ради безпідставно збережені кошти з орендної плати в розмірі 503 189,86 грн та на користь Київської міської прокуратури судовий збір в розмірі 6  038,28 грн.

Нагадаємо, у 2018 році внаслідок вибухів на військових складах Міноборони у Чернігові виникла пожежа на СТОВ "Інтер". Власниця підприємства відсудила 8,6 млн грн збитків. 

Тако ми писали, що у Хмельницькій області підприємець привласнив майже пів мільйона гривень, випадково надісланих на його банківський рахунок. Суд покарав чоловіка.

Київ суд КМДА оренда АТБ судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:36 Хезболла завдала удару по військовій базі Ізраїлю — четверо загиблих

08:31 Київський суд стягнув з АТБ понад 500 тисяч гривень — яка причина

08:30 Близько 65 грн/кг — ціни на популярний продукт побили семирічний рекорд

08:30 Екскомандир "Азова" відреагував на рейди ТЦК у громадських місцях

08:28 КНДР на кордоні з Південною Кореєю привела у повну бойову готовність артилерію

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

08:09 В ЄС прокоментували атаки Ізраїлю на сили ООН у Лівані

08:02 Масові страти українських військовополонених — в ISW назвали імовірну причину

08:02 Чоловік відмовився ставати на облік у ТЦК та проходити ВЛК — яке рішення суду

08:00 Фіндопомога від ООН для вразливих категорій громадян — де можна отримати

Text

08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

08:36 Хезболла завдала удару по військовій базі Ізраїлю — четверо загиблих

08:31 Київський суд стягнув з АТБ понад 500 тисяч гривень — яка причина

08:30 Близько 65 грн/кг — ціни на популярний продукт побили семирічний рекорд

08:30 Екскомандир "Азова" відреагував на рейди ТЦК у громадських місцях

08:28 КНДР на кордоні з Південною Кореєю привела у повну бойову готовність артилерію

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

08:09 В ЄС прокоментували атаки Ізраїлю на сили ООН у Лівані

08:02 Масові страти українських військовополонених — в ISW назвали імовірну причину

08:02 Чоловік відмовився ставати на облік у ТЦК та проходити ВЛК — яке рішення суду

08:00 Фіндопомога від ООН для вразливих категорій громадян — де можна отримати

07:53 Левченко довела, що вона досі одна з найгарніших українських легкоатлеток — фото

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Text

08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2024
Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник