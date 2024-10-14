Суд зобов'язав АТБ у Києві сплатити понад 500 тисяч гривень — деталі справи

АТБ у Києві. Фото: Google Maps

Господарський суд Києва зобов'язав ТОВ "АТБ-Торгстрой" виплатити понад 500 тисяч гривень оренди Київській міській державній адміністрації. Компанія використовувала ділянку з 2022 року без належної правової підстави

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Господарського суду Києва зазначається, що ТОВ "АТБ-Торгстрой" у січні 2024 року звернувся до Київської міської ради з проханням передати в оренду земельну ділянку площею 0,085 Га по вул. Ушинського, 27, у Солом`янському районі столиці.

Департамент земельних ресурсів КМДА у свою чергу підготував проєкт рішення про передачу земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

В інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно йшлося, що у 2015 році "АТБ-Торгстрой" записав на себе магазин продовольчих та непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою площею 582,1 квадратних метрів на цій землі.

Як з'ясувалося, компанія використовувала цю ділянку з 2022 року без належної правової підстави та без сплати оренди.

"Набувши у 2015 році у власність нерухоме майно, право власності або користування на земельну ділянку, на якій воно розташоване не оформило, договір оренди вказаної земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстрований", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справи, суд прийняв рішення стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АТБ-Торгстрой" на користь Київської міської ради безпідставно збережені кошти з орендної плати в розмірі 503 189,86 грн та на користь Київської міської прокуратури судовий збір в розмірі 6 038,28 грн.

Нагадаємо, у 2018 році внаслідок вибухів на військових складах Міноборони у Чернігові виникла пожежа на СТОВ "Інтер". Власниця підприємства відсудила 8,6 млн грн збитків.

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