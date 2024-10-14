Суд обязал АТБ в Киеве оплатить более 500 тысяч гривен — детали дела

АТБ в Киеве. Фото: Google Maps

Хозяйственный суд Киева обязал ООО "АТБ-Торгстрой" выплатить более 500 тысяч гривен аренды Киевской городской государственной администрации. Компания использовала участок с 2022 года без надлежащего правового основания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Хозяйственного суда Киева отмечается, что ООО "АТБ-Торгстрой" в январе 2024 года обратился в Киевский городской совет с просьбой передать в аренду земельный участок площадью 0,085 Га по ул. Ушинского, 27, в Соломенском районе столицы.

Департамент земельных ресурсов КГГА в свою очередь подготовил проект решения о передаче земельного участка в аренду для эксплуатации и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры.

В информационной справке из Государственного реестра прав на недвижимое имущество говорилось, что в 2015 году "АТБ-Торгстрой" записал на себя магазин продовольственных и непродовольственных товаров с разгрузочной рампой площадью 582,1 квадратных метров на этой земле.

Как выяснилось, компания использовала этот участок с 2022 года без надлежащего правового основания и без уплаты аренды.

"Приобретя в 2015 году в собственность недвижимое имущество, право собственности или пользования на земельный участок, на котором оно расположено не оформило, договор аренды указанного земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество не зарегистрирован", — говорится в приговоре.

Решение суда

Подробно изучив материалы дела, суд принял решение взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АТБ-Торгстрой" в пользу Киевского городского совета безосновательно сохраненные средства по арендной плате в размере 503 189,86 грн и в пользу Киевской городской прокуратуры судебный сбор в размере 6 038,28 грн.

Напомним, в 2018 году в результате взрывов на военных складах Минобороны в Чернигове возник пожар на СООО "Интер". Собственница предприятия отсудила 8,6 млн грн убытков.

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