Київський університет культури запідозрили у допомозі ухилянтам — Bihus.Info

Студенти Київського університету культури. Ілюстративне Фото: Facebook/КУК

З початку повномасштабного вторгнення чоловіки призовного віку почали частіше вступати до університету. Згідно зі статистикою Міністерства освіти, їх кількість зросла на 100 тисяч порівняно з минулими роками.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

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Журналісти Bihus.Info провели власний експеримент та під виглядом потенційних вступників звернулися до Київського університету культури.

Вони озвучили працівникам навчального закладу свої наміри вступу — уникнення мобілізації. Проте освітян це не здивувала, й вони охоче взялися консультувати саме з цього питання.

У деканаті факультету дизайну порадили обрати денну форму навчання, але в онлайн-режимі. Це дозволяє відвідувати пари дистанційно, але при цьому за документами мати саме денну форму, яка і дає відстрочку від мобілізації.

Тут також додали: якщо "студент" йде за другою вищою освітою і має попередні дипломи, для вступу достатньо лише співбесіди та оплати навчання — без іспитів.

Крім того, журналісти також розшукали кількох нових студентів університету, одним з яких виявився 37-річний власник бізнесу з Харкова. Цьогоріч чоловік вступав до харківського університету на спеціальність "Науки про землю" і до Київського університету культури — на "Готельно-ресторанну справу", що вже свідчить про те, що, ймовірно, бізнесмену було байдуже, на якій саме спеціальності навчатися.

У коментарі Bihus.Info чоловік заявив, що позитивно ставиться до ухилення від мобілізації через вступ до ВНЗ.

Реклама КУК в соцмережах

Так, приватний навчальний заклад "Київський університет культури" активно рекламується на найбільших телеграм каналах України. Наприклад, з вересня журналісти нарахували два десятки рекламних постів на каналах "Труха.Україна" та "Украина.Сейчас".

Зважаючи на вартість розміщення реклами тут, тільки на це Київський університет культури міг витратити близько двох мільйонів гривень протягом кількох місяців.

Попри те, що навчальний рік вже давно почався, набір майбутніх студентів сюди триває й зараз. В рекламних дописах університет пропонує "вступ за дві години", "онлайн-навчання" та безліч спеціальностей на вибір.

Можна припустити, що така кампанія дає свій результат — кількість чоловіків призовного віку, які, за даними NGL.Media обрали для себе Київський університет культури, за останні півтора року суттєво збільшилася.

Минулого року легальною можливістю отримати відстрочку від мобілізації за допомогою університетів скористалися близько 85 тис. чоловіків призовного віку, а цього року — понад 110 тис.

Нагадаємо, що Львівська прокуратура засудила харків’янина до трьох років позбавлення волі. ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби, але він не з’явився на загальну мобілізацію.