Киевский университет культуры заподозрили в помощи уклончанам — Bihus.Info

Студенты Киевского университета культуры. Иллюстративное фото: Facebook/КУК

С начала полномасштабного вторжения мужчины призывного возраста стали чаще поступать в университет. Согласно статистике министерства образования, их количество выросло на 100 тысяч по сравнению с прошлыми годами.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Журналисты Bihus.Info провели собственный эксперимент и под видом потенциальных поступающих обратились в Киевский университет культуры.

Они озвучили работникам учебного заведения свои намерения поступления — избегание мобилизации. Однако педагогов это не удивило и они охотно принялись консультировать именно по этому вопросу.

В деканате факультета дизайна посоветовали выбрать дневную форму обучения, но в онлайн-режиме. Это позволяет посещать пары дистанционно, но при этом по документам иметь именно дневную форму, которая и дает отсрочку от мобилизации.

Здесь также добавили: если "студент" идет за вторым высшим образованием и имеет предварительные дипломы, для поступления достаточно только собеседования и оплаты обучения без экзаменов.

Кроме того, журналисты также разыскали несколько новых студентов университета, одним из которых оказался 37-летний владелец бизнеса из Харькова. В этом году мужчина поступал в харьковский университет на специальность "Науки о земле" и в Киевский университет культуры — на "Гостинично-ресторанное дело", что уже свидетельствует о том, что вероятно бизнесмену было безразлично на какой именно специальности учиться.

В комментарии Bihus.Info мужчина заявил, что положительно относится к уклонению от мобилизации из-за поступления в вуз.

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Так, частное учебное заведение "Киевский университет культуры" активно рекламируется на крупнейших телеграммах каналах Украины. К примеру, с сентября журналисты насчитали два десятка рекламных постов на каналах "Труха.Україна" и "Украина.Сейчас".

Учитывая стоимость размещения рекламы здесь, только на это Киевский университет культуры мог потратить около двух миллионов гривен в течение нескольких месяцев.

Несмотря на то, что учебный год давно начался, набор будущих студентов сюда продолжается и сейчас. В рекламных сообщениях университет предлагает "поступление за два часа", "онлайн обучение" и множество специальностей по выбору.

Можно предположить, что такая кампания дает свой результат — количество мужчин призывного возраста, которые, по данным NGL.Media, выбрали для себя Киевский университет культуры, за последние полтора года существенно увеличилось.

В прошлом году легальной возможностью получить отсрочку от мобилизации с помощью университетов воспользовались около 85 тыс. мужчин призывного возраста, а в этом году — более 110 тыс. человек.

Напомним, что Львовская прокуратура приговорила харьковчанина к трем годам лишения свободы. ВЛК признала мужчину годным к военной службе, но он не явился на всеобщую мобилизацию.