Київських енергетиків готують до зими за методикою Ізраїлю: деталі

Працівники Київтеплоенерго пройшли тренінги. Фото: соцмережі

Сотня енергетиків Київтеплоенерго пройшла навчання за програмою стійкості за методикою Ізраїлю. Фахівці завдяки спеціальному тренуванню набули навички вгамування стресу.

Про це пише видання "Вечірній Київ".

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Працівники установи отримали знання про психологічну допомогу, а також навички роботи з людьми, які постраждали через війну.

"Щоб запобігати професійному вигоранню працівників через високий рівень стресу, розроблено та впроваджено план тренінгів, а також програму навчання HR-cлужб структурних підрозділів підприємства і внутрішніх тренерів, які працюватимуть з людьми на місцях", — йдеться в повідомленні.

Працівники Київтеплоенерго пройшли тренінги. Фото: соцмережі

Ця програма націлена на те, щоб прищепити людям спеціальні психосоціальні навички управління надзвичайними ситуаціями та надати інструменти самозбереження та запобігання вигоранню команд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна готується до чергових обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури. Це питання обговорювалося на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, який відбувся в Івано-Франківську.