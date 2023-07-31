Киевских энергетиков готовят к зиме по методике Израиля: детали

Сотрудники Киевтеплоэнерго прошли тренинги. Фото: соцсети

Сотня энергетиков Киевтеплоэнерго прошла обучение по программе устойчивости по методике Израиля. Специалисты благодаря специальной тренировке приобрели навыки утоления стресса.

Об этом пишет издание "Вечерний Киев".

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Работники учреждения получили знания о психологической помощи, а также навыки работы с людьми, пострадавшими из-за войны войны.

"Чтобы предотвращать профессиональное выгорание работников из-за высокого уровня стресса, разработан и внедрен план тренингов, а также программа обучения HR-служб структурных подразделений предприятия и внутренних тренеров, которые будут работать с людьми на местах", — говорится в сообщении.

Сотрудники Киевтеплоэнерго прошли тренинги. Фото: соцсети

Эта программа нацелена на то, чтобы привить людям специальные психосоциальные навыки управления чрезвычайными ситуациями и предоставить инструменты самосохранения и предотвращения выгорания команд.

Напомним, ранее мы писали, что Украина готовится к очередным обстрелам объектов энергетической инфраструктуры . Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в Ивано-Франковске заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.