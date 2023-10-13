"Київтранспарксервіс" вдруге оштрафували через завищення вартості паркування у столиці

Паркування для автомобілів. Фото: google.com

Антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Читайте також:

Підприємство завищувало вартість

"Під час дослідження Комітет встановив, що згадане комунальне підприємство під час формування вартості послуг з надання права на експлуатацію, утримання та облаштування спеціально обладнаних паркувальних майданчиків у Києві включало до планової калькуляції вартості надання таких послуг статті витрат "обов’язковий платіж", який становив 60%. Внаслідок цього ціна на послугу є завищеною", — йдеться у повідомленні.

Так, вартість права на експлуатацію майданчиків для паркування підприємство оцінило в 6,50 грн за один день експлуатації одного паркомісця. У цій сумі "обов’язковий платіж" становив 3,25 грн.

Хто має вносити платіж

В Антимонопольному комітеті пояснили, що рішенням міськради Києва "обов'язковий платіж" має сплачуватись саме "Київтранспарксервісом", а не перекладатися на споживача.

Також комітет кваліфікував як порушення дії Київської міської військової адміністрації, яка своїм розпорядженням затвердила калькуляцію вартості паркування, розроблену "Київтранспарксервісом".

АМКУ вирішив оштрафувати підприємство на 3,3 млн грн та зобов'язав прибрати цю норму.

Попередні порушення підприємства

Раніше КП "Київтранспарксервіс" вимагало в переможців електронних аукціонів за право розміщення/облаштування паркувальних майданчиків сплатити додатковий платіж та стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передачі. Через що у липні 2021 року АМКУ оштрафував підприємство на 2,6 млн грн, яке воно сплатило у повному обсязі.

Нагадаємо, що у Сумській області Краснопільська селищна рада за результатами тендеру замовила у ТОВ "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Вартість цього автомобіля становить 1,89 млн грн.