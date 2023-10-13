"Киевтранспарксервис" второй раз оштрафовали из-за завышения стоимости парковки в столице

Парковка для автомобилей. Фото: google.com

Антимонопольный комитет Украины вторично оштрафовал КП "Киевтранспарксервис". Это произошло из-за завышения стоимости права на эксплуатацию парковок в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Предприятие завышало стоимость

"В ходе исследования Комитет установил, что упомянутое коммунальное предприятие при формировании стоимости услуг по предоставлению права на эксплуатацию, содержание и обустройство специально оборудованных парковок в Киеве включало в плановую калькуляцию стоимости предоставления таких услуг статьи расходов "обязательный платеж", который составлял 60%. В результате этого цена на услугу завышена", — говорится в сообщении.

Так, стоимость права на эксплуатацию парковочных площадок предприятие оценило в 6,50 грн за один день эксплуатации одного паркоместа. В этой сумме "обязательный платеж" составил 3,25 грн.

Кто должен вносить платеж

В Антимонопольном комитете объяснили, что решением горсовета Киева "обязательный платеж" должен оплачиваться именно "Киевтранспарксервисом", а не переводиться на потребителя.

Также комитет квалифицировал как нарушение действия Киевской городской военной администрации, которая своим распоряжением утвердила калькуляцию стоимости парковки, разработанную "Киевтранспарксервисом".

АМКУ решил оштрафовать предприятие на 3,3 млн грн и обязал устранить эту норму.

Предварительные нарушения предприятия

Ранее КП "Киевтранспарксервис" требовало у победителей электронных аукционов за право размещения/обустройства парковок уплатить дополнительный платеж и взимало штрафы за отказ от заключения договора или подписания актов приема-передачи. Из-за чего в июле 2021 года АМКУ оштрафовал предприятие на 2,6 млн. грн., которое оно уплатило в полном объеме.

Напомним, что в Сумской области Краснопольский поселковый совет по результатам тендера заказал у ООО "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Стоимость этого автомобиля составляет 1,89 млн. грн.