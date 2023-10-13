"Киевтранспарксервис" второй раз оштрафовали из-за завышения стоимости парковки в столице
Антимонопольный комитет Украины вторично оштрафовал КП "Киевтранспарксервис". Это произошло из-за завышения стоимости права на эксплуатацию парковок в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Предприятие завышало стоимость
"В ходе исследования Комитет установил, что упомянутое коммунальное предприятие при формировании стоимости услуг по предоставлению права на эксплуатацию, содержание и обустройство специально оборудованных парковок в Киеве включало в плановую калькуляцию стоимости предоставления таких услуг статьи расходов "обязательный платеж", который составлял 60%. В результате этого цена на услугу завышена", — говорится в сообщении.
Так, стоимость права на эксплуатацию парковочных площадок предприятие оценило в 6,50 грн за один день эксплуатации одного паркоместа. В этой сумме "обязательный платеж" составил 3,25 грн.
Кто должен вносить платеж
В Антимонопольном комитете объяснили, что решением горсовета Киева "обязательный платеж" должен оплачиваться именно "Киевтранспарксервисом", а не переводиться на потребителя.
Также комитет квалифицировал как нарушение действия Киевской городской военной администрации, которая своим распоряжением утвердила калькуляцию стоимости парковки, разработанную "Киевтранспарксервисом".
АМКУ решил оштрафовать предприятие на 3,3 млн грн и обязал устранить эту норму.
Предварительные нарушения предприятия
Ранее КП "Киевтранспарксервис" требовало у победителей электронных аукционов за право размещения/обустройства парковок уплатить дополнительный платеж и взимало штрафы за отказ от заключения договора или подписания актов приема-передачи. Из-за чего в июле 2021 года АМКУ оштрафовал предприятие на 2,6 млн. грн., которое оно уплатило в полном объеме.
Напомним, что в Сумской области Краснопольский поселковый совет по результатам тендера заказал у ООО "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Стоимость этого автомобиля составляет 1,89 млн. грн.
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