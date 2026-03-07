Відео
Київводоканал досі не має резервного електроживлення для насосів

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 22:31
Водопостачання у Києві — Бахматов попередив про ймовірні проблеми
Ремонт системи водопостачання. Ілюстративне фото: freepik

На п'ятий рік повномасштабного вторгнення Київводоканал досі не має резервного електроживлення для насосів. Це створює потенційні ризики для житлової інфраструктури Києва

Про це заявив очільник Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов в ефірі "Київського часу"

Читайте також:

Які проблеми з водою можуть виникнути у Києві

Бахматов пояснив, що зупинка насосних станцій може спричинити ланцюгову реакцію в системі життєзабезпечення багатоповерхових будинків. Якщо припиняється подача води, водночас порушується робота системи водовідведення.

Особливо критичною ситуація може стати за низьких температур. За його словами, у разі відсутності опалення стічні води можуть швидко замерзати, що фактично робить будівлі непридатними для перебування людей.

"Якщо зупиняються помпи, зникає вода, а слідом за нею припиняє функціонувати система водовідведення. За мінусових температур без справного опалення стоки швидко замерзають, роблячи будь-яку будівлю фізично непридатною для перебування людей", — зазначив очільник РДА

Бахматов наголосив, що проблема резервного електроживлення об'єктів водопостачання залишається важливою в умовах воєнних загроз та можливих відключень електроенергії. За його словами, вирішення цього питання потребує системних інженерних та організаційних рішень.

Яка ситуація з водопостачанням

Раніше Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нову хвилю атак на Україну. Вони будуть спрямова на об'єкти водопостачання, енергетику та залізничну інфраструктуру.

Водночас експерт з водних питань Михайло Хорєв заявив, що в Україні можуть запровадити графіки відключення води. Це можливу у випадку обстрілів зі сторони Росії. Подібні атаки відбувалися раніше і зараз ця загроза є високою.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
