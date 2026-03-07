Водопостачання у Києві — Бахматов попередив про ймовірні проблеми

Київводоканал досі не має резервного електроживлення для насосів
На п'ятий рік повномасштабного вторгнення Київводоканал досі не має резервного електроживлення для насосів. Це створює потенційні ризики для житлової інфраструктури Києва.
Про це заявив очільник Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов в ефірі "Київського часу".
Які проблеми з водою можуть виникнути у Києві
Бахматов пояснив, що зупинка насосних станцій може спричинити ланцюгову реакцію в системі життєзабезпечення багатоповерхових будинків. Якщо припиняється подача води, водночас порушується робота системи водовідведення.
Особливо критичною ситуація може стати за низьких температур. За його словами, у разі відсутності опалення стічні води можуть швидко замерзати, що фактично робить будівлі непридатними для перебування людей.
"Якщо зупиняються помпи, зникає вода, а слідом за нею припиняє функціонувати система водовідведення. За мінусових температур без справного опалення стоки швидко замерзають, роблячи будь-яку будівлю фізично непридатною для перебування людей", — зазначив очільник РДА
Бахматов наголосив, що проблема резервного електроживлення об'єктів водопостачання залишається важливою в умовах воєнних загроз та можливих відключень електроенергії. За його словами, вирішення цього питання потребує системних інженерних та організаційних рішень.
Яка ситуація з водопостачанням
Раніше Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нову хвилю атак на Україну. Вони будуть спрямова на об'єкти водопостачання, енергетику та залізничну інфраструктуру.
Водночас експерт з водних питань Михайло Хорєв заявив, що в Україні можуть запровадити графіки відключення води. Це можливу у випадку обстрілів зі сторони Росії. Подібні атаки відбувалися раніше і зараз ця загроза є високою.
