Скільки комунальників не вистачає у Києві та яку зарплату їм пропонують — Бахматов відповів

Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

У Києві близько половини вакансій у комунальних службах залишаються не закритими. Попри 100% бронювання та заробітну плату у 25-30 тисяч гривень людей критично не вистачає.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив очільник Деснянської РДА Максим Бахматов.

За словами Бахматова, комунальникам у Києві пропонують зарплату в межах ринкових реалій для робітничих спеціальностей — 25-30 тисяч гривень. Крім того, фахівцям, які підтримують життєдіяльність Києва, гарантують офіційну відстрочку від мобілізації.

"50% у нас наразі вакантні місця. Надається 100% бронювання. Слюсарі, сантехніки, є перелік вакансій. Середня зарплата десь 25-30 тисяч", — зазначив Бахматов.

Бахматов оцінив підготовку Києва до блекаутів

Максим Бахматов зазначив, що мер столиці Віталій Кличко повністю відповідальний за колапс, який стався у Києві цієї зими. За його словами, очільник міста провалив підготовку до опалювального сезону 2025-2026.

Крім того, очільник Деснянської РДА заявив, що Троєщина отримала від Хмельницького десять генераторів. При цьому їх не вдалося підключити через бездіяльність КМДА.

Бахматов також додав, що через складну ситуацію в енергетиці минулої зими сотні тисяч мешканців Києва залишилися без теплопостачання. Найбільше труднощів було саме у Деснянському районі столиці.