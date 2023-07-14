Акція під КМДА: що вимагали зоозахисники у Кличка

Акція волонтерів під КМДА. Фото: Новини.LIVE

Під будівлею КМДА 14 липня волонтери та зоозахисники влаштували акцію, якою привернули увагу до жорстокого поводження з тваринами керівниці комунального притулку, який підпорядковується КМДА. На сходах розмістили 222 речі для собак в пам’ять про закатованих тварин у Бородянці.

Що вимагали активісти і якою була реакція мера, на місці події дізналася команда Новини.LIVE.

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Вимога активістів

Акцію під будівлею КМДА влаштували волонтери ГО "Зоопатруль Україна" та БФ "Хвостата BANDA". Ці дві організації рятують тварин на Київщині та по Україні і борються з жорстоким ставленням до них.

На початку квітня 2022 року, коли Бородянка була деокупована, волонтери поїхали до місцевого притулку рятувати тварин. Хоча були впевнені, що цим вже займається КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" на чолі з Наталією Мазур, яка опікується цим притулком.

Наталія Мазур. Фото: Facebook

"Тварини там були виснажені, у них життя було на лічені години. Для нас дивно було, що там не було людей, які опікувалися тваринами і працювали там, це були їхні тварини, бо належали КП. І все впало на наші плечі. Волонтери забрали 263 собаки, а 222 собаки загинули", — розповіла нам керівниця БФ "Хвостата BANDA" Олена Колесникова.

Фотографії мертвих тварин під КМДА. Фото: Новини.LIVE

В день, коли волонтери евакуйовували тварин, Наталія Мазур опублікувала допис, що дістатися притулку в Бородянці неможливо. А коли приїхала туди наступного дня, до порятунку собак не долучилася.

Допис Мазур в соціальній мережі. Фото: скриншот

"Людина вже багато років очолює це КП безрезультатно, нічого не робить. Ми їздимо в Херсон, воюємо за кожне життя, евакуюємо тварин з гарячих точок, а тут у Києві 222 тварини загинули. Їй дуже багато разів пропонували волонтери допомогу, щоб евакуювати їх, знайшли машини, вона відмовлялась", — сказав засновник ГО "Зоопатруль Україна" Дмитро Ревнюк.

Активісти звернулися до КМДА з проханням покарати винних у смерті тварин і просили про звільнення Мазур з посади. Для влади зробити цілу презентацію, в якій детально описали всі дії волонтерів і всю бездіяльність посадовиці.

Волонтери під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

В мерії створили комісію, розпочали службове розслідування і видали висновок — російські окупаційні війська відрізали доступ до притулку і в усьому винна війна.

Акція під стінами КМДА привернула увагу киян, думки яких різняться. Одні вважають, що треба перейматися порятунком людей, а не тварин, інші — що посадовці набивають кармани грішми, доки волонтери роблять їхню роботу.

"Як ти ставишся до тварин, то до людей ще гірше. Те, що Кличко, м'яко кажучи, бреше нагло — це факт. Це виключно його повноваження утримувати ці притулки. Оскільки на притулок виділялись кошти, їх просто роздерибанили. Ніхто не звітується про кошти, хто скільки кому в карман поклав. Її треба по 364 статті — зловживання з метою наживи. Вони мільйони на карман і чихали на закони, десь так", — висловився киянин Анатолій Буднік.



Собачі миски та повідки на акції під КМДА. Фото: Новини.LIVE

Обіцянка Кличка

Хоч активісти не очікували, що хтось із влади вийде з КМДА, аби почути їх, мер Києва поговорив з волонтерами і пообіцяв проблему, яка триває понад рік — вирішити за тиждень.

"Я чув про цю проблему. Але вкрай важливо зробити об'єктивне і справедливе рішення. Що можу пообіцяти — обов'язково ми розберемося з цією ситуацією і максимум тиждень дайте мені, щоб прийняти рішення. Ви зможете зі мною зв'язатися", — сказав волонтерам Кличко.

Нагадаємо, на Новини.LIVE в рамках спецпроєкту "Герої в тилу" вийшов матеріал про людину, яка, не боючись мін та обстрілів, вивозила тварин з Бучі та Ірпеня, з селища Богородичне на Донеччині та з затопленої частини Херсонщини.