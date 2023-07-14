Акция под КГГА: что требовали зоозащитники у Кличко

Акция волонтеров под КГГА. Фото: Новини.LIVE

Под зданием КГГА 14 июля волонтеры и зоозащитники устроили акцию, которой привлекли внимание к жестокому обращению с животными руководительницы коммунального приюта, подчиняющегося КГГА. На лестнице разместили 222 вещи для собак в память о замученных животных в Бородянке.

Что требовали активисты и какова была реакция мэра, на месте происшествия узнала команда Новини.LIVE.

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Требование активистов

Акцию под зданием КГГА устроили волонтеры ОО "Зоопатруль Украина" и БФ "Хвостата BANDA". Эти две организации спасают животных в Киевской области и по Украине и борются с жестоким отношением к ним.

В начале апреля 2022 года, когда Бородянка была деоккупирована, волонтеры поехали в местный приют спасать животных. Хотя были уверены, что этим уже занимается КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" во главе с Наталией Мазур, которая занимается этим приютом.

Наталья Мазур. Фото: Facebook

"Животные там были истощены, у них жизнь была на считанные часы. Для нас удивительно было, что там не было людей, которые занимались животными и работали там, это были их животные, потому что принадлежали КП. И все упало на наши плечи. Волонтеры забрали 263 собаки, а 222 собаки погибли", — рассказала нам руководительница БФ "Хвостата BANDA" Елена Колесникова.

Фотографии мертвых животных под КГГА. Фото: Новини.LIVE

В день, когда волонтеры эвакуировали животных, Наталья Мазур опубликовала сообщение, что добраться до приюта в Бородянке невозможно. А когда приехала туда на следующий день, к спасению собак не приобщилась.

Сообщение Мазур в социальной сети. Фото: скриншот

"Человек уже много лет возглавляет это КП безрезультатно, ничего не делает. Мы ездим в Херсон, воюем за каждую жизнь, эвакуируем животных из горячих точек, а здесь в Киеве 222 животных погибли. Ей очень много раз предлагали волонтеры помощь, чтобы эвакуировать их, нашли машины, она отказывалась", — сказал основатель ОО "Зоопатруль Украина" Дмитрий Ревнюк.

Активисты обратились в КГГА с просьбой наказать виновных в смерти животных и просили об увольнении Мазур с должности. Для власти сделали целую презентацию, в которой подробно описали все действия волонтеров и все бездействие должностного лица.

Волонтеры под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

В мэрии создали комиссию, приступили к служебному расследованию и выдали заключение — русские оккупационные войска отрезали доступ к приюту и во всем виновата война.

Акция под стенами КГГА привлекла внимание киевлян, мнения которых разнятся. Одни считают, что нужно беспокоиться о спасении людей, а не животных, другие — что должностные лица набивают карманы деньгами, пока волонтеры делают их работу.

"Как ты относишься к животным, так к людям еще хуже. То, что Кличко, мягко говоря, врет — это факт. Это исключительно его полномочия содержать эти приюты. Так как на приют выделялись средства, их просто раздерибанили. Никто не отчитывается о средствах, кто сколько кому в карман положил. Ее нужно по 364 статье — злоупотребление с целью наживы. Они миллионы в карман — и чхали на законы, где-то так", — высказался киевлянин Анатолий Будник.

Собачьи миски и поводки на акции под КГГА. Фото: Новини.LIVE

Обещание Кличко

Хотя активисты не ожидали, что кто-то из власти выйдет из КГГА, чтобы услышать их, мэр Киева поговорил с волонтерами и пообещал проблему решить за неделю.

"Я слышал об этой проблеме. Но крайне важно принять объективное и справедливое решение. Что могу пообещать — обязательно разберемся с этой ситуацией и максимум неделю дайте мне, чтобы принять решение. Вы сможете со мной связаться", — сказал волонтерам Кличко.

Напомним, на Новини.LIVE в рамках спецпроекта "Герои в тылу" вышел материал о человеке, который, не боясь мин и обстрелов, вывозил животных из Бучи и Ирпеня, из поселка Богородичное в Донецкой области и из затопленной части Херсонщины.