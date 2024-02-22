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Кличко гнівно відреагував на новий закон про розслідування діяльності КМДА

22 лютого 2024 19:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кличко гнівно відреагував на новий закон про розслідування діяльності КМДА
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мер Києва Віталій Кличко різко відреагував на новий закон №10460, який ухвалила Верховна Рада у четвер, 22 лютого. Буде створено тимчасову спеціальну комісію ВРУ для розслідування діяльності влади Києва.

Про це мер столиці повідомив у Telegram.

Реакція Кличка на новий закон

Кличко розкритикував таке рішення і додав, що депутати, які підтримують владу, лише зараз звернули увагу на те, як Київ справляється із повсякденним життям під час війни. Зокрема коли потрібно, обслуговувати, ремонтувати, відновлювати після російської агресії та підтримувати функціонування великого міста.

"В умовах, коли у столиці забирають більше податків, в умовах нестачі працівників на ключових комунальних підприємствах, в умовах "кошмару" міської влади та постійних маніпуляцій", — написав мер Києва.

Також Кличко зазначив, що вже кілька років столиця очікує, що депутати ухвалять низку законопроєктів, критично важливих для міста. Ці законопроєкти стосуються як збереження культурної спадщини, так і встановлення відповідальності за порушення комендантської години, забезпечення доступу до укриття, а також розвитку територій міста та визначення його кордонів. Мер столиці насмішкувато додав, що очікує побачити комісію безпосередньо за роботою, а не в соцмережах чи на телебаченні.

"Сподіваюся, депутати проаналізують і цю ситуацію теж допоможуть Києву, нарешті ухваливши ці законопроєкти. Тому розраховуємо на ґрунтовну та ефективну роботу нової тимчасової комісії. Ознайомлення з тим, як працює місто, забезпечимо фахівцям комісії не виступами у телемарафоні та повідомленнями в анонімних Telegram-каналах, а зануренням у реальну роботу", — додав Кличко.

Віталій Кличко
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10454, спрямований на вдосконалення нормативної бази щодо ціноутворення у сфері оборонних закупівель у період воєнного стану.

Раніше народні депутати України зареєстрували новий законопроєкт, яким пропонують вести відеоспостереження за українцями.

Віталій Кличко
Верховна Рада
Київ
закон
корупція
КМДА
місцеві депутати
розслідування
політики

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