Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко гневно отреагировал на новый закон о расследовании деятельности КГГА arrow

Кличко гневно отреагировал на новый закон о расследовании деятельности КГГА

22 февраля 2024 19:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кличко гневно отреагировал на новый закон о расследовании деятельности КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мэр Киева Виталий Кличко резко отреагировал на новый закон №10460, который приняла Верховная Рада в четверг, 22 февраля. Будет создана временная специальная комиссия ВРУ для расследования деятельности властей Киева.

Об этом мэр столицы сообщил в Telegram.

Реакция Кличко на новый закон

Кличко раскритиковал такое решение и добавил, что депутаты, поддерживающие власть, только сейчас обратили внимание на то, как Киев справляется с повседневной жизнью во время войны. В частности когда, нужно, обслуживать, ремонтировать, восстанавливать после российской агрессии и поддерживать функционирования большого города.

"В условиях, когда в столице забирают больше налогов, в условиях нехватки работников на ключевых коммунальных предприятиях, в условиях "кошмара" городских властей и постоянных манипуляций", — написал мэр Киева.

Также Кличко указал, что уже несколько лет столица ожидает, что депутаты примут ряд законопроектов, критически важных для города. Эти законопроекты касаются как сохранения культурного наследия, так и установления ответственности за нарушение комендантского часа, обеспечения доступа в укрытия, а также развития территорий города и определения его границ. Мер столицы насмешливо добавил, что ожидает увидеть комиссию непосредственно за работой, а не в соцсетях или на телевидении.

"Надеюсь, депутаты проанализируют и эту ситуацию тоже помогут Киеву, наконец-то приняв эти законопроекты. Поэтому рассчитываем на основательную и эффективную работу новой временной комиссии. Ознакомление с тем, как работает город, обеспечим специалистам комиссии не выступлениями в телемарафоне и сообщениями в анонимных Telegram-каналах, а погружением в реальную работу", — добавил Кличко.

Виталий Кличко
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №10454, направленный на совершенствование нормативной базы, касающейся ценообразования в сфере оборонных закупок в период военного положения.

Ранее народные депутаты Украины зарегистрировали новый законопроект, которым предлагают вести видеонаблюдение за украинцами.  

Виталий Кличко
Верховная Рада
Киев
закон
коррупция
КГГА
местные депутаты
расследование
политики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме