Кличко гневно отреагировал на новый закон о расследовании деятельности КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко резко отреагировал на новый закон №10460, который приняла Верховная Рада в четверг, 22 февраля. Будет создана временная специальная комиссия ВРУ для расследования деятельности властей Киева.

Об этом мэр столицы сообщил в Telegram.

Реакция Кличко на новый закон

Кличко раскритиковал такое решение и добавил, что депутаты, поддерживающие власть, только сейчас обратили внимание на то, как Киев справляется с повседневной жизнью во время войны. В частности когда, нужно, обслуживать, ремонтировать, восстанавливать после российской агрессии и поддерживать функционирования большого города.

"В условиях, когда в столице забирают больше налогов, в условиях нехватки работников на ключевых коммунальных предприятиях, в условиях "кошмара" городских властей и постоянных манипуляций", — написал мэр Киева.

Также Кличко указал, что уже несколько лет столица ожидает, что депутаты примут ряд законопроектов, критически важных для города. Эти законопроекты касаются как сохранения культурного наследия, так и установления ответственности за нарушение комендантского часа, обеспечения доступа в укрытия, а также развития территорий города и определения его границ. Мер столицы насмешливо добавил, что ожидает увидеть комиссию непосредственно за работой, а не в соцсетях или на телевидении.

"Надеюсь, депутаты проанализируют и эту ситуацию тоже помогут Киеву, наконец-то приняв эти законопроекты. Поэтому рассчитываем на основательную и эффективную работу новой временной комиссии. Ознакомление с тем, как работает город, обеспечим специалистам комиссии не выступлениями в телемарафоне и сообщениями в анонимных Telegram-каналах, а погружением в реальную работу", — добавил Кличко.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №10454, направленный на совершенствование нормативной базы, касающейся ценообразования в сфере оборонных закупок в период военного положения.

Ранее народные депутаты Украины зарегистрировали новый законопроект, которым предлагают вести видеонаблюдение за украинцами.