Кличко розповів, скільки Києву коштує кожна атака РФ

Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко/Facebook

Росія продовжує систематично завдавати ударів по столиці України, атакуючи Київ ракетами та безпілотниками. Наслідки таких обстрілів для міської інфраструктури залишаються масштабними та потребують значних коштів на відновлення. За словами мера Києва Віталія Кличка, кожна російська атака завдає місту збитків приблизно на 500 мільйонів гривень.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Анни Сірик.

Кличко розповів про наслідки атаки РФ на Київ

За словами мера, російські удари регулярно завдають значних збитків міській інфраструктурі. Наразі в Києві понад 4 тисячі будинків зазнали значних пошкоджень різного ступеня.

"Кожна атака на Київ коштує міському бюджету близько пів мільярда гривень", — поділився мер Києва.

Кличко також повідомив, що Київ майже двічі за тиждень зазнає атак із застосуванням балістичних, крилатих ракет та беспілотників.

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У Києві планують встановити нові мобільні укриття

До кінця року в столиці мають з'явитись нові мобільні укриття. Їх планують встановлювати насамперед у місцях, де відсутні інші захисні споруди.

Віталій Кличко розповів, що торік на мобільні укриття виділили пів мільярда гривень, однак районні адміністрації не освоїли кошти та повернули їх до міського бюджету.

Також він заявив, що професійних бомбосховищ, які можуть забезпечити кращий ріень захисту під час ракетних ударів, у столиці, на жаль, недостатньо.

Київ готує дублюючу систему опалення

Окремо мер Києва розповів про підготовку столиці до опалювального сезону. За його словами, понад 50% запланованих робіт із підготовки дублюючої системи опалення вже виконали, на окремих обʼєктах готовність сягає 90%. Створення резервної інфраструктури має допомогти Києву забезпечувати опалення у разі пошкодження основної системи внаслідок російської атаки.

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що в ніч на 20 серпня РФ атакувала Київ. У Солом'янському районі столиці триває ліквідація наслідків російського удару. Пошкоджена цивільні забудови: дитяча лікарня, заклади освіти та житлові будинки. Постраждалі отримують психологічне консультування, а також допомогу в оформленні фінансових виплат за пошкоджене майно.

Також Новини.LIVE інформували, що у Солом’янському районі Києва 20 серпня під завалами виявили тіло ще однієї жінки. Таким чином, кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на столицю зросла до 13, ще одна людина загинула в Київській області. Загалом жертвами удару стали 14 людей, понад 40 осіб отримали поранення.