Кількість жертв обстрілу 20 серпня Києва зросла до 13: знайдено тіло жінки

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС

У Солом'янському районі Києва, 20 серпня, під завалами знайшли тіло ще однієї жінки. Таким чином, кількість жертв масованого російського удару в столиці зросла до 13, а загалом, включно з жертвою у Київській області, загинули 14 осіб. Понад 40 людей поранені.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на оновлені дані від МВС.

У Києві триває пошуково-рятувальна операція після обстрілу РФ

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський підтвердив оновлену кількість жертв в Києві внаслідок бомбардування.

"Щойно наші підрозділи у Солом’янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області вже 14 загиблих та більше 40 поранених від цієї російської атаки", — повідомив чиновник.

У Києві пошкоджень зазнали дитячий садок, школа, дитяча лікарня та близько 20 житлових будинків. Водночас на Київщині спалахнула масштабна пожежа на території складських приміщень, де зберігалися побутові товари.

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Пошуково-рятувальна операція не припиняється з самої ночі. Загалом до неї залучили понад 600 працівників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі пошуково-рятувальні роботи триваються у двох локаціях Києва, а також на трьох місцях влучань у Броварському та Бориспільському районах області.

Мешканці Києва вже подали понад 200 заяв щодо знищеного чи пошкодженого майна.

"До розбору завалів та порятунку людей ми залучили всі необхідні підрозділи та роботизовану техніку. Перевіряємо, чи немає більше людей під завалами. На Київщині вогонь охопив складські будівлі із побутовими товарами. Рятувальники намагаються локалізувати полум'я, залучена авіація. Також цієї ночі були обстріляні Одещина та Чернігівщина. На щастя, там минулося без постраждалих", — резюмував Іван Вигівський.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Повітряних силах ЗСУ прокоментували масштаби атаки 20 серпня. Там повідомили подробиці щодо засобів, якими Росія атакувала Україну та кількість збитих цілей.

Окремо начальник КОДА Тимур Ткаченко прокоментував наслідки атаки в Київській області, де загинув чоловік. У регіоні є численні руйнування приватних будинків та інших об'єктів, які не мали стосунку до військової інфраструктури.

Через масований удар є пошкодження на деяких об'єктах залізниці. Через це компанія АТ "Укрзалізниця" повідомила про зміну напрямку руху деяких приміських поїздів в Київській області.