Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кличко перебрався з центра Києва до заміського будинку з бункером — розслідування arrow

Кличко перебрався з центра Києва до заміського будинку з бункером — розслідування

18 лютого 2024 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кличко перебрався з центра Києва до заміського будинку з бункером — розслідування
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: В'ячеслав Ратинський/УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Києва Віталій Кличко переїхав із центру столиці до заміського будинку в стилі альпійського шале, який розташований у Лютежі Вишгородського району Київської області. Журналісти кількаразово бачили кортеж столичного мера, який прямував із села до Києва.

Про це повідомляє Інформатор у суботу, 17 лютого, спираючись на власне розслідування.

Скільки коштує будинок Кличка в Лютежі

"Як вказано у декларації мера, маєток придбали у 2013 році. Власницею була записана Наталя Єгорова, а вартість будинку на 785.5 метрів складала 3 млн 620 тисяч гривень. Ціна земельної ділянки на 2500 "квадратів" не вказана", — йдеться у матеріалі.

Декларація Віталія Кличка
Декларація Віталія Кличка. Фото: скриншот
Декларація Віталія Кличка
Декларація Віталія Кличка. Фото: скриншот

У грудні торік Кличко вніс зміни до декларації, відповідно до яких він поділив майно з колишньою дружиною. Так, їй політик віддав будинок у Німеччині, а вона йому — будинок у Лютежі, який тепер має оціночну вартість 69 млн 125 тисяч гривень.

Декларація Віталія Кличка
Декларація Віталія Кличка. Фото: скриншот

Який на вигляд будинок київського мера

Будиночок Кличка розміщений на березі Київського водосховища. Територія оснащена підземним бункером, причалом для катерів, невеликим пляжем та дебаркадером, поруч якого — вертолітний майданчик.

Заміський будинок Віталія Кличка в Лютежі Київської області
Заміський будинок Віталія Кличка в Лютежі Київської області. Фото: Інформатор

Дерев'яний особняк у стилі альпійського шале розташований серед густого соснового лісу та має прямий вихід до води. По сусідству з Кличком живе його брат, Володимир. Будинок перебуває під охороною на закритій території.

Заміський будинок Віталія Кличка в Лютежі Київської області
Заміський будинок Віталія Кличка в Лютежі Київської області. Фото: Інформатор

Також поруч є елітне котеджне містечко New heaven із цінами від кількох мільйонів доларів. На його території є СПА-центр із басейном та тренажерами, марина для яхт та розважальний клуб.

Бункер на території маєтку Віталія Кличка
Бункер на території маєтку Віталія Кличка. Фото: Інформатор

Що відомо про головування столичної влади

Нагадаємо, що колишній радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов розповів про розкрадання мільярдів гривень столичною владою. При цьому він пояснив, чому, на його думку, управління столицею з боку команди столичного голови було і є неефективним.

Також ми повідомляли, що в Києві набирає обертів скандал навколо Подільського мосту, який будували не один десяток років. Про багаторічне будівництво, проблеми та майбутнє мосту — у проєкті "Наша справа" дізнавалася журналістка Новини.LIVE Марія Гураль. 

Віталій Кличко
декларація
Київ
відпочинок
гроші
Київська область
розслідування
будинок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі