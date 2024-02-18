Кличко перебрався з центра Києва до заміського будинку з бункером — розслідування

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: В'ячеслав Ратинський/УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко переїхав із центру столиці до заміського будинку в стилі альпійського шале, який розташований у Лютежі Вишгородського району Київської області. Журналісти кількаразово бачили кортеж столичного мера, який прямував із села до Києва.

Про це повідомляє Інформатор у суботу, 17 лютого, спираючись на власне розслідування.

Кличко переїхав із пентхауса у центрі Києва у заміський маєток з бункером, який розташований у Лютежі - як виглядає будинок pic.twitter.com/e1R5D7UgGc — Інформатор (@informatorua) February 16, 2024

Скільки коштує будинок Кличка в Лютежі

"Як вказано у декларації мера, маєток придбали у 2013 році. Власницею була записана Наталя Єгорова, а вартість будинку на 785.5 метрів складала 3 млн 620 тисяч гривень. Ціна земельної ділянки на 2500 "квадратів" не вказана", — йдеться у матеріалі.

Декларація Віталія Кличка. Фото: скриншот

Декларація Віталія Кличка. Фото: скриншот

У грудні торік Кличко вніс зміни до декларації, відповідно до яких він поділив майно з колишньою дружиною. Так, їй політик віддав будинок у Німеччині, а вона йому — будинок у Лютежі, який тепер має оціночну вартість 69 млн 125 тисяч гривень.

Декларація Віталія Кличка. Фото: скриншот

Який на вигляд будинок київського мера

Будиночок Кличка розміщений на березі Київського водосховища. Територія оснащена підземним бункером, причалом для катерів, невеликим пляжем та дебаркадером, поруч якого — вертолітний майданчик.

Заміський будинок Віталія Кличка в Лютежі Київської області. Фото: Інформатор

Дерев'яний особняк у стилі альпійського шале розташований серед густого соснового лісу та має прямий вихід до води. По сусідству з Кличком живе його брат, Володимир. Будинок перебуває під охороною на закритій території.

Заміський будинок Віталія Кличка в Лютежі Київської області. Фото: Інформатор

Також поруч є елітне котеджне містечко New heaven із цінами від кількох мільйонів доларів. На його території є СПА-центр із басейном та тренажерами, марина для яхт та розважальний клуб.

Бункер на території маєтку Віталія Кличка. Фото: Інформатор

Що відомо про головування столичної влади

Нагадаємо, що колишній радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов розповів про розкрадання мільярдів гривень столичною владою. При цьому він пояснив, чому, на його думку, управління столицею з боку команди столичного голови було і є неефективним.

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