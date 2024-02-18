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Кличко перебрался из центра Киева в загородный дом с бункером — расследование

18 февраля 2024 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кличко перебрался из центра Киева в загородный дом с бункером — расследование
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Вячеслав Ратинский/УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко переехал из центра столицы в загородный дом в стиле альпийского шале, расположенного в Лютеже Вышгородского района Киевской области. Журналисты несколько раз видели кортеж столичного мэра, следовавшего из села в Киев.

Об этом сообщает Информатор в субботу, 17 февраля, опираясь на собственное расследование.

Сколько стоит дом Кличко в Лютеже

"Как указано в декларации мэра, имение приобрели в 2013 году. Владелицей была записана Наталья Егорова, а стоимость дома на 785.5 метров составляла 3 млн 620 тысяч гривен. Цена земельного участка на 2500 "квадратов" не указана", — говорится в материале.

Декларация Виталия Кличко
Декларация Виталия Кличко. Фото: скриншот
Декларация Виталия Кличко
Декларация Виталия Кличко. Фото: скриншот

В декабре прошлого года Кличко внес изменения в декларацию, согласно которым он разделил имущество с бывшей женой. Так, ей политик отдал дом в Германии, а она ему — дом в Лютеже, который теперь имеет оценочную стоимость 69 млн 125 тысяч гривен.

Декларация Виталия Кличко
Декларация Виталия Кличко. Фото: скриншот

Как выглядит дом киевского мэра

Домик Кличко расположен на берегу Киевского водохранилища. Территория оснащена подземным бункером, причалом для катеров, небольшим пляжем и дебаркадером, возле которого — вертолетная площадка.

Загородный дом Виталия Кличко в Лютеже Киевской области
Загородный дом Виталия Кличко в Лютеже Киевской области. Фото: Информатор

Деревянный особняк в стиле альпийского шале расположен среди густого соснового леса и имеет прямой выход к воде. По соседству с Кличко живет его брат Владимир. Дом находится под стражей на закрытой территории.

Загородный дом Виталия Кличко в Лютеже Киевской области
Загородный дом Виталия Кличко в Лютеже Киевской области. Фото: Информатор

Также рядом есть элитный коттеджный городок New heaven с ценами от нескольких миллионов долларов. На его территории есть СПА-центр с бассейном и тренажерами, марина для яхт и развлекательный клуб.

Бункер на территории имения Виталия Кличко
Бункер на территории имения Виталия Кличко. Фото: Информатор

Что известно о председательстве столичных властей

Напомним, что бывший советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями. При этом он объяснил, почему, по его мнению, управление столицей со стороны команды столичного головы было и есть неэффективно.

Также мы сообщали, что в Киеве набирает обороты скандал вокруг Подольского моста, который строили не один десяток лет. О многолетнем строительстве, проблемах и будущем моста — в проекте "Наше дело" узнавала журналистка Новини.LIVE Мария Гураль.

Виталий Кличко
декларация
Киев
отдых
деньги
Киевская область
расследование
дом

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