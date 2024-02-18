Кличко перебрался из центра Киева в загородный дом с бункером — расследование
Мэр Киева Виталий Кличко переехал из центра столицы в загородный дом в стиле альпийского шале, расположенного в Лютеже Вышгородского района Киевской области. Журналисты несколько раз видели кортеж столичного мэра, следовавшего из села в Киев.
Об этом сообщает Информатор в субботу, 17 февраля, опираясь на собственное расследование.
Кличко переехал из пентхауса в центре Киева в загородное имение с бункером, расположенным в Лютеже - как выглядит дом pic.twitter.com/e1R5D7UgGc— Информатор (@informatorua) February 16, 2024
Сколько стоит дом Кличко в Лютеже
"Как указано в декларации мэра, имение приобрели в 2013 году. Владелицей была записана Наталья Егорова, а стоимость дома на 785.5 метров составляла 3 млн 620 тысяч гривен. Цена земельного участка на 2500 "квадратов" не указана", — говорится в материале.
В декабре прошлого года Кличко внес изменения в декларацию, согласно которым он разделил имущество с бывшей женой. Так, ей политик отдал дом в Германии, а она ему — дом в Лютеже, который теперь имеет оценочную стоимость 69 млн 125 тысяч гривен.
Как выглядит дом киевского мэра
Домик Кличко расположен на берегу Киевского водохранилища. Территория оснащена подземным бункером, причалом для катеров, небольшим пляжем и дебаркадером, возле которого — вертолетная площадка.
Деревянный особняк в стиле альпийского шале расположен среди густого соснового леса и имеет прямой выход к воде. По соседству с Кличко живет его брат Владимир. Дом находится под стражей на закрытой территории.
Также рядом есть элитный коттеджный городок New heaven с ценами от нескольких миллионов долларов. На его территории есть СПА-центр с бассейном и тренажерами, марина для яхт и развлекательный клуб.
Что известно о председательстве столичных властей
Напомним, что бывший советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями. При этом он объяснил, почему, по его мнению, управление столицей со стороны команды столичного головы было и есть неэффективно.
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