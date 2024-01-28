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Кличко показав, як зʼїздив на Донбас

28 січня 2024 14:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кличко показав, як зʼїздив на Донбас
Мер Києва Віталій Кличко на Донеччині. Фото: kyivcity.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мер Києва Віталій Кличко нещодавно відвідав військові підрозділи на Донбасі, включаючи батальйон "Свобода" та 28-у окрему механізовану бригаду, що іменується на честь Лицарів Зимового Походу. У ході свого візиту Кличко передав кожній з цих груп по сто дронів FPV, а також три системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це Кличко повідомив у своєму каналі в Telegram.

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Кличко показав, як з'їздив на Донбас

За словами мера столиці, він відвідав українських героїв на лінії фронту на Донбасі. Кожному з батальйону "Свобода" та 28-й ОМБр, названій на честь Лицарів Зимового Походу, було передано сто FPV дронів.

Крім того, мер доставив три РЕБ системи, які зараз критично потрібні військовим на сході країни.

"Висловив подяку за їхню відвагу та самовідданість. Попри важку ситуацію на фронті, вони продовжують рішуче чинити опір і обороняти українську землю. Слава Україні! Слава її героям", — каже Кличко.

Нагадаємо, що в Україну прибули 15 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun. Цікаво, що кошти на них збирав американський актор Марк Геміл.

Також повідомлялося, що Росія намагається нейтралізувати удари українських безпілотників та змінити характер позиційної війни. Так, технологічний розвиток України ускладнив Росії концентрацію військ у певних географічних районах без виявлення українських військ.

Донбас
Київ
поїздки
ЗСУ
Володимир Кличко
військові
дрони

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