Кличко показал, как съездил на Донбасс

Мэр Киева Виталий Кличко на Донбассе. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко недавно посетил военные подразделения в Донбассе, включая батальон "Свобода" и 28-ю отдельную механизированную бригаду, именуемую в честь Рыцарей Зимнего Похода. В ходе своего визита Кличко передал каждой из этих групп по сто дронов FPV, а также три системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом Кличко сообщил в своем канале в Telegram.

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По словам мэра столицы, он навестил украинских героев на линии фронта в Донбассе. Каждому из батальона 'Свобода' и 28-й ОМБр, названной в честь Рыцарей Зимнего Похода, было передано сто FPV дронов.

Кроме того, мэр доставил три РЭБ системы, которые сейчас критически необходимы военным на востоке страны.

"Выразил благодарность за их отвагу и самоотверженность. Несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, они продолжают решительно сопротивляться и оборонять украинскую землю. Слава Украине! Слава её героям", — говорит Кличко.

Напомним, что в Украину прибыли 15 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun. Интересно то, что средства на них собирал американский актер Марк Гемил.

Также сообщалось, что Россия пытается нейтрализовать удары украинских беспилотников и изменить характер позиционной войны. Так, технологическое развитие Украины усложнило России концентрацию войск в определенных географических районах без обнаружения украинских войск.