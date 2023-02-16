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Кличко показав очільниці МЗС Канади наслідки російських ударів по Києву

16 лютого 2023 10:31
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Віталій Кличко показав Мелані Жолі наслідки обстрілів Києва
Мелані Жолі на власні очі побачила, як постраждала від війни українська столиця
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся із міністеркою закордонних справ Канаді Мелані Жолі. Міський голова столиці подякував Канаді за допомогу і наголосив на необхідності нової зброї для України.

Про це міський голова Києва повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Мер Києва Віталій Кличко зустрівся із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка перебуває в Україні.

Міський голова столиці продемонстрував гості наслідки російських атак на Київ.

Віталій Кличко зустрівся із Мелані Жолі

Подяка і прохання від Кличка

Віталій Кличко висловив подяку канадському уряду та громадянам цієї країни за військову, фінансову і гуманітарну допомогу Україні.

"Нам дуже важливо якнайшвидше отримати нову партію озброєння, щодо надання якого ухвалила рішення Канада", — додав міський голова української столиці.

Кличко і Жолі пройшлися Києвом

Нагадаємо, позавчора, 14 лютого, Мелані Жолі зустрілася із Президентом України Володимиром Зеленським. Під час цих переговорів йшлося про першочергові потреби Сил оборони України. 

Сторони також детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони. 

Фото: Telegram Віталія Кличка

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