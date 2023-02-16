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Кличко показал главе МИД Канады последствия российских ударов по Киеву

16 февраля 2023 10:31
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Виталий Кличко показал Мелани Жоли последствия обстрелов Киева
Мелани Жоли своими глазами увидела, как пострадала от войны украинская столица
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Мэр столицы поблагодарил Канаду за помощь и отметил необходимость нового оружия для Украины.

Об этом городской голова Киева сообщил на своем Telegram-канале.

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Мэр Киева Виталий Кличко встретился с находящейся в Украине министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Мэр столицы продемонстрировал гости последствия российских атак на Киев.

Виталий Кличко встретился с Мелани Жоли

Благодарность и просьба от Кличко

Виталий Кличко выразил благодарность канадскому правительству и гражданам этой страны за военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

"Нам очень важно как можно быстрее получить новую партию вооружения, о предоставлении которого приняла решение Канада", — добавил городской голова украинской столицы.

Кличко и Жоли прошлись по Киеву

Напомним, позавчера, 14 февраля, Мелани Жоли встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этих переговоров речь шла о первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

Стороны также подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

Фото: Telegram Виталия Кличко

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