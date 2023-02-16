Виталий Кличко показал Мелани Жоли последствия обстрелов Киева

Мелани Жоли своими глазами увидела, как пострадала от войны украинская столица

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Мэр столицы поблагодарил Канаду за помощь и отметил необходимость нового оружия для Украины.

Об этом городской голова Киева сообщил на своем Telegram-канале.

Экскурсия по столице воюющего государства

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с находящейся в Украине министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Мэр столицы продемонстрировал гости последствия российских атак на Киев.

Благодарность и просьба от Кличко

Виталий Кличко выразил благодарность канадскому правительству и гражданам этой страны за военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

"Нам очень важно как можно быстрее получить новую партию вооружения, о предоставлении которого приняла решение Канада", — добавил городской голова украинской столицы.

Напомним, позавчера, 14 февраля, Мелани Жоли встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этих переговоров речь шла о первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

Стороны также подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

Фото: Telegram Виталия Кличко