Виталий Кличко показал Мелани Жоли последствия обстрелов Киева

Кличко показал главе МИД Канады последствия российских ударов по Киеву
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Мэр столицы поблагодарил Канаду за помощь и отметил необходимость нового оружия для Украины.
Об этом городской голова Киева сообщил на своем Telegram-канале.
-
В Украине масштабная воздушная тревога: что известно
-
Переселенцы жалуются на проблемы с получением помощи: что посоветовали в Офисе омбудсмена
-
Резников встретился с генсеком НАТО: что обсудили политики
-
Спровоцирует ли ночная атака россиян отключение электроэнергии: объяснение Укрэнерго
-
Украина нарастит импорт электроэнергии: детали договоренностей с сетью ENTSO-E
-
На открытии "Берлинале-2023" состоится прямая видеотрансляция с Зеленским: когда смотреть
-
"Придется жить без Мудрика": Йовичевич готовит "Шахтер" к матчу 1/16 Лиги Европы с "Ренном"
-
В Черном море увеличилось количество ракетоносителей
-
Разведка Британии оценила потенциал авиации рф
-
Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки
Экскурсия по столице воюющего государства
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с находящейся в Украине министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Мэр столицы продемонстрировал гости последствия российских атак на Киев.
Благодарность и просьба от Кличко
Виталий Кличко выразил благодарность канадскому правительству и гражданам этой страны за военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.
"Нам очень важно как можно быстрее получить новую партию вооружения, о предоставлении которого приняла решение Канада", — добавил городской голова украинской столицы.
Напомним, позавчера, 14 февраля, Мелани Жоли встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этих переговоров речь шла о первоочередных потребностях Сил обороны Украины.
Стороны также подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны.
Фото: Telegram Виталия Кличко