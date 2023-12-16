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Кличко попросив у мера Лондона списані автомобілі, але отримав відмову

16 грудня 2023 11:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кличко попросив у мера Лондона списані автомобілі, але отримав відмову
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мер Лондона Садік Хан вирішив заблокувати план відправлення автомобілів в Україну, які в іншому випадку утилізували б. За його словами, він не дасть дозвіл на відправку автівок, які є повнопривідними і пікапами, на фронт, які там вкрай необхідні.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на отриманий лист.

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Прохання Кличка у наданні цих автівок

Як відомо, у вересні міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Хана з листом після того, як ознайомився зі схемою утилізації автомобілів у Великій Британії. Кличко запропонував передати частину транспортних засобів Україні. За його словами, таке рішення буде мати "величезний потенціал" та може бути використано в "різноманітних сферах порятунку життя і транспорту".

відмова передавати автівки на фронті від мера Лондона
Мер Лондона Садік Хан. Фото: REUTERS/Belinda Jiao

Проте вже на цьому тижні Садік Хан написав Кличку листа, в якому зазначив, що не дозволить організувати таку пропозицію, адже вона не відповідає "юридичному порогу", в якому вимогою є те, аби схема утилізації "Улесу" була корисною для лондонців з "економічної, соціальної та екологічної точок зору".

Критика такого рішення від лондонців

Своєю чергою кандидат у мери Лондона від консерваторів Сьюзан Холл розкритикувала таке рішення Хана.

"Відмова Садіка Хана відправляти утилізовані автомобілі "Уліз" в Україну, посилаючись на юридичні примхи, є абсурдною. Лондонці, які вирішили здати свої автомобілі на металобрухт, повинні мати свободу вирішувати, чи хочуть вони, щоб їхні машини були відправлені на підтримку України. Бути разом з Україною проти таких тиранів, як Путін, є не лише моральним обов'язком, але й в інтересах усіх лондонців та світової спільноти", — запевнила вона. 

За інформацією джерел, які близькі до Сьюзан Холл, якщо їй вдасться стати мером Лондона, то вона змінить закон, аби Україна змогла отримати ці машини.

Водночас за словами Річарда Лофтхауса, який співпрацює з волонтерською ініціативою Car for Ukraine, яка доставляє повнопривідні та вантажні автомобілі на лінію фронту, мер Лондона проявив "брак політичної мужності".

"Мабуть, немає нічого поганого і нічого "невигідного" в тому, що лондонці насправді виявляють солідарність з іншою вільною державою, яка бореться з тиранією, а не лише набивають жадібні кишені приватних торговців металобрухтом, які отримують тисячі абсолютно хороших автомобілів завдяки субсидіям на утилізацію", — пояснив він. 

Як діє лондонська програма щодо утилізації транспорту

У виданні додали, що за лондонською програмою "Утилізація", власники автомобілів можуть отримати одноразову виплату у розмірі дві тисячі фунтів стерлінгів, якщо здадуть на металобрухт автівку, яка не відповідає "вимогам суперечливого збору за забруднення навколишнього середовища".

"Якщо ж вони залишають свої автомобілі, які не відповідають вимогам — більшість дизельних автомобілів, зареєстрованих до вересня 2015 року, і бензинові автомобілі, зареєстровані до січня 2006 року, — вони повинні сплачувати щоденний збір у розмірі 12,50 фунтів стерлінгів", — зауважили у матеріалі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Велика Британія та Норвегія очолять новостворену "морську коаліцію". Північні країни передадуть Україні протимінні кораблі класу Sandown.

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