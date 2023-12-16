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Кличко попросил у мэра Лондона списанные автомобили, но получил отказ

16 декабря 2023 11:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кличко попросил у мэра Лондона списанные автомобили, но получил отказ
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Мэр Лондона Садик Хан решил заблокировать план отправки автомобилей в Украину, которые в противном случае утилизировали бы. По его словам, он не даст разрешение на отправку автомобилей, которые являются полноприводными и пикапами, на фронт, которые там крайне необходимы.

Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на полученное письмо.

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Просьба Кличко в предоставлении этих автомобилей

Как известно, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко обратился к Хану с письмом после того, как ознакомился со схемой утилизации автомобилей в Великобритании. Кличко предложил передать часть транспортных средств Украине. По его словам, такое решение будет иметь "огромный потенциал" и может быть использовано в "различных областях спасения жизни и транспорта".

відмова передавати автівки на фронті від мера Лондона
Мэр Лондона Садик Хан. Фото: REUTERS/Belinda Jiao

Однако уже на этой неделе Садик Хан написал Кличко письмо, в котором отметил, что не позволит организовать такое предложение, ведь оно не соответствует "юридическому порогу", в котором требованием является то, чтобы схема утилизации "Улеса" была полезной для лондонцев с "экономической, социальной и экологической точек зрения".

Критика такого решения от лондонцев

В свою очередь кандидат в мэры Лондона от консерваторов Сьюзан Холл раскритиковала такое решение Хана.

"Отказ Садика Хана отправлять утилизированные автомобили "Улиз" в Украину, ссылаясь на юридические прихоти, является абсурдным. Лондонцы, решившие сдать свои автомобили на металлолом, должны иметь свободу решать, хотят ли они, чтобы их машины были отправлены на поддержку Украины. Быть вместе с Украиной против таких тиранов, как Путин, есть не только моральная обязанность, но и в интересах всех лондонцев и мирового сообщества", — заверила она.

По информации источников, близких к Сьюзан Холл, если ей удастся стать мэром Лондона, то она изменит закон, чтобы Украина смогла получить эти машины.

В то же время, по словам Ричарда Лофтхауса, который сотрудничает с волонтерской инициативой Car for Ukraine, которая доставляет полноприводные и грузовые автомобили на линию фронта, мэр Лондона проявил "нехватку политического мужества".

"Видимо, нет ничего плохого и ничего "невыгодного" в том, что лондонцы действительно проявляют солидарность с другим свободным государством, которое борется с тиранией, а не только набивают жадные карманы частных торговцев металлоломом, которые получают тысячи абсолютно хороших автомобилей благодаря субсидиям на утилизацию", — объяснил он.

Как действует лондонская программа по утилизации транспорта

В издании добавили, что по лондонской программе "Утилизация", владельцы автомобилей могут получить одноразовую выплату в размере две тысячи фунтов стерлингов, если сдадут на металлолом автомобиль, не отвечающий "требованиям противоречивого сбора за загрязнение окружающей среды".

"Если же они оставляют свои автомобили, не отвечающие требованиям — большинство дизельных автомобилей, зарегистрированных до сентября 2015 года, и бензиновые автомобили, зарегистрированные до января 2006 года, — они должны уплачивать ежедневный сбор в размере 12,50 фунтов стерлингов", — отметили в материале.

Напомним, ранее мы писали, что Великобритания и Норвегия возглавят "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоменные корабли класса Sandown.

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