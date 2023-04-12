Кличко прокоментував вбивство окупантами українського військового

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Київська міська рада

Київський міський голова Віталій Кличко відреагував на вбивство українського військовополоненого. Він наголосив, що це відео зупиняє кров у жилах.

Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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Кличко наголосив, що своїми звірствами проти українців Росія демонструє ставлення до всього цивілізованого світу.

"І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора. Та відреагувати адекватно! Бо такий жах Росія чинить скрізь, куди посунеться. Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати!", — зазначив Кличко.

Він наголосив, що громадяни України не пробачать жодної смерті, жертви, страждань та тваринного варварства, які принесла на нашу мирну землю РФ.

"Вічна пам‘ять і слава полеглим українським Героям!", — додав мер столиці.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео як російські війська відрізають голову українському полоненому. Це за межами людяності та прощення.

Також ми писали, що після того, як у мережі з'явилося ще одне відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.

Додамо, Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця. У спецслужбі запевняють, що злочинці понесуть покарання за скоєне.